Manasi Desai, studentă la Centenary College din Louisiana, interesată de chimia cosmetică, a lansat proiectul împreună cu coordonatorul ei de cercetare, Joshua Lawrence, profesor asociat de chimie la Centenary College. Scopul lor a fost de a crea o ojă transparentă, netoxică, care să permită unei unghii să acceseze un ecran tactil aşa cum o face un stylus.

„Oja noastră finală, transparentă, ar putea fi aplicată peste orice manichiură sau chiar peste unghiile goale, ceea ce ar putea ajuta şi persoanele cu vârfurile degetelor bătătorite", a declarat Desai într-un comunicat. „Aşadar, are beneficii atât cosmetice, cât şi pentru stilul de viaţă".

Desai şi Lawrence şi-au prezentat cercetarea luni (23 martie) la reuniunea anuală a Societăţii Americane de Chimie.

Deşi ecranele tactile sunt aproape omniprezente astăzi, unii oameni nu le pot folosi la fel de uşor ca alţii. De exemplu, chitariştii şi dulgherii cu bătături pe degete pot fi incapabili să înregistreze atingerea pe ecran, deoarece pielea vârfurilor degetelor împiedică fluxul electric - o problemă pe care Consumer Reports a numit-o "deget zombie" în 2015. Însă ecranele tactile sunt, de asemenea, dificil de utilizat atunci când mâna unei persoane este înmănuşată, este foarte uscată sau are unghii lungi.

„Chimiştii sunt aici pentru a rezolva probleme şi pentru a încerca să facă lumea mai bună", a spus Lawrence în declaraţie.

Cum funcționează

Ecranele tactile ale tabletelor şi smartphone-urile moderne funcţionează printr-o proprietate numită capacitanţă. Pe ecran se creează un mic câmp electric, iar atunci când un material conductiv, cum ar fi un deget, atinge suprafaţa, câmpul electric este întrerupt. Ecranul înregistrează perturbarea - o modificare a capacităţii - ca o atingere într-o anumită locaţie. Însă atingerea ecranului cu un material neconductor, cum ar fi unghia, nu se înregistrează ca o atingere.

Încercările anterioare ale cercetătorilor de a crea o ojă capacitivă s-au concentrat pe includerea nanotuburilor de carbon sau a particulelor metalice pentru a face unghia conductivă electric. Cu toate acestea, aceste particule sunt periculoase dacă sunt inhalate şi limitează gama de culori a ojelor.

Pentru proiectul ei, Desai a testat metodic combinaţii de 13 oje transparente disponibile comercial şi peste 50 de aditivi pentru a găsi o combinaţie care să îndeplinească trei criterii: să fie transparentă, să fie netoxică şi să creeze un strat superior conductiv.

În experimentele sale, Desai a descoperit că ojele care au avut cele mai bune performanţe au inclus aminoacidul taurină şi molecula organică etanolamină, un aminoalcool. Când au fost combinate, aditivii de taurină şi etanolamină au creat o formulă care se înregistra ca o atingere pe un smartphone.

Noua formulă a lacului de unghii a fost concepută să funcţioneze prin chimie acido-bazică, mai degrabă decât prin includerea aditivilor metalici. Cu chimia acido-bazică, acizii donează protoni, iar bazele acceptă protoni.

„Credem că materialele pe care le producem funcţionează prin intermediul protonilor care sar de la grupările acide la cele bazice", a declarat Lawrence pentru Live Science într-un e-mail, deoarece amestecul de taurină şi etanolamină - un acid de amoniu şi o bază amină - funcţionează bine. „Credem că avem un schimb de protoni între grupările acide şi bazice la suprafaţa ojei, îndeplinind acelaşi rol ca mobilitatea ionilor în piele", a spus Lawrence.

Cât durează efectul

Va mai dura ceva timp până când oja lor va ajunge pe rafturile magazinelor. Lacul de unghii nu funcţionează încă suficient de mult timp. „Toate formulele noastre îşi pierd eficacitatea prea repede", a spus Lawrence. „Încetează să funcţioneze după ore sau zile şi vrem ca acestea să funcţioneze zile sau săptămâni, cel puţin."

Desai şi Lawrence lucrează la ajustarea formulei lor pentru a găsi cea mai performantă combinaţie de ingrediente şi pentru a face formula actuală netoxică. În prezent, cea mai puţin toxică formulă pe care au conceput-o are ca rezultat un finisaj granulat, pătat care "cu siguranţă nu este de lux", a spus Lawrence.

Cercetătorii au depus deja un brevet provizoriu pentru invenţia lor. "În acest moment, avem un material bun pentru demonstrarea conceptului, dar mai avem încă multă treabă!", a mai spus Lawrence.