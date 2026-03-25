Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a spus că dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia globală.

BlackRock este un colos financiar, administrând active în valoare de 14 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai mari companii din lume.

Dimensiunea și amploarea sa îi oferă lui Fink – unul dintre cei opt cofondatori ai companiei, înființată în 1988 – o perspectivă unică asupra stării economiei globale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat fluctuații puternice pe piețele financiare, pe măsură ce investitorii încearcă să evalueze ce se va întâmpla cu costurile energiei.

Două scenarii

Pentru Fink, este prea devreme pentru a determina amploarea finală și rezultatul conflictului, dar el crede că vor exista două scenarii extreme.

În primul, dacă conflictul se rezolvă și Iranul devine din nou un stat acceptat de comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea războiului.

Dar dacă nu, spune el, ar putea urma „ani cu petrol peste 100 de dolari, apropiindu-se de 150 de dolari”, ceea ce ar avea implicații economice majore și ar duce probabil la „o recesiune severă și abruptă”.

Fink spune că statele trebuie să fie pragmatice în privința mixului energetic, folosind toate sursele disponibile, dar energia ieftină este esențială pentru creșterea economică și pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

„Creșterea prețurilor la energie este o taxă regresivă. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați.”

Țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă, spune el. „Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar orientați-vă agresiv și către surse alternative.”

„Nicio asemănare cu 2007-2008”

Unii analiști au sugerat că există asemănări cu perioada premergătoare crizei financiare din 2007-2008.

Prețurile energiei cresc rapid, iar unii au semnalat fisuri în sistemul financiar. BlackRock este una dintre firmele care au limitat retragerile investitorilor din fonduri de credit privat.

Dar Fink insistă că nu există niciun risc de repetare a crizei din 2007-2008, când mai multe bănci au colapsat sau au fost salvate, deoarece instituțiile financiare sunt acum mai solide.

„Nu văd nicio asemănare. Zero”, a spus el.