Înființare PFA – ce acte sunt necesare pentru înființarea unui PFA în 2025

Anul 2025 aduce câteva noutăți legislative și procedurale care fac procesul de înființare a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) mai accesibil și mai rapid.

Pentru mulți, aceasta reprezintă cea mai simplă cale spre antreprenoriat, fără a complica lucrurile prin forme juridice mai complexe, cum ar fi înființarea unui SRL. De la freelanceri care lucrează în IT și marketing, până la consultanți și mici meșteșugari, PFA-ul răspunde unor nevoi diverse și poate fi adaptat ușor la aproape orice tip de activitate.

Iată ce presupune un PFA, cum se înființează în 2025 și care sunt principalele avantaje și obligații.

Ce este un PFA

Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) este forma prin care o persoană fizică poate derula activități economice în nume propriu. Această entitate juridică simplificată îți oferă posibilitatea de a profesa ca freelancer, consultant, ori de a oferi servicii specializate fără a fi nevoie să optezi pentru structuri juridice mai complexe. PFA-ul este legat direct de persoana care îl înființează, iar veniturile se impozitează ca venituri personale, scrie ONRC.ro.

În ceea ce privește răspunderea, este important de reținut că aceasta este nelimitată: în cazul unor datorii, poți fi tras la răspundere cu bunurile personale. Totuși, atâta vreme cât activitatea desfășurată implică riscuri reduse, PFA-ul rămâne o opțiune eficientă și populară.

Avantajele unui PFA sunt următoarele:

- Costuri reduse de înființare și administrare.

- Proceduri simple de gestionare contabilă și administrativă.

- Flexibilitate: Poți adăuga mai multe coduri CAEN, în limita a cinci.

- Rapiditate: Poți începe activitatea într-un timp scurt după depunerea actelor.

Comparativ cu anii precedenți, în 2025 au fost implementate o serie de măsuri care încurajează digitalizarea și simplificarea proceselor la Registrul Comerțului:

- Depunerea online a actelor: Majoritatea documentelor se pot încărca prin intermediul platformei electronice a Registrului Comerțului, ceea ce reduce considerabil timpul și costurile deplasărilor.

- Taxe ajustate: Cu toate că taxele de înregistrare nu s-au modificat substanțial, unele jurisdicții oferă mici reduceri pentru depunerea online a dosarelor.

- Clarificări privind codurile CAEN: Lista codurilor CAEN permise rămâne aceeași, însă se cere o atenție sporită asupra calificărilor necesare pentru anumite activități (de exemplu, servicii medicale, consultanță juridică etc.).

- Aplicații online de gestiune: Tot mai multe softuri de gestiune și contabilitate au integrat module dedicate PFA-urilor, simplificând completarea declarațiilor și transmiterea lor către autorități.

Cum se înființează un PFA în 2025

Procesul de înființare a unui PFA este relativ simplu și începe cu o planificare atentă a activității economice. Iată care sunt pașii esențiali:

1. Alegerea obiectului de activitate

- Identifică domeniul în care vrei să activezi și asigură-te că ai competențele (diplome, atestate) necesare, dacă legea o impune.

- Un PFA poate avea maximum 5 coduri CAEN înscrise.

2. Pregătirea documentelor necesare

- Act de identitate: Copie după cartea de identitate.

- Dovada sediului profesional: Poate fi un contract de închiriere, comodat sau un alt document care atestă dreptul de folosință a spațiului.

- Acte de calificare (dacă domeniul de activitate cere o anumită formare profesională).

3. Completarea formularelor de la Registrul Comerțului

- Cererea de înregistrare a PFA-ului, disponibilă online sau la ghișeu.

- Declarația pe propria răspundere că îndeplinești condițiile legale pentru desfășurarea activității.

4. Depunerea dosarului

- Poți opta pentru depunere online (prin portalul Registrului Comerțului) sau fizic, la sediul instituției.

- Dacă alegi varianta online, verifică lista completă a documentelor scanate și asigură-te că îndeplinesc cerințele de formă (semnătură electronică, dacă este cazul).

5. Plata taxelor de înregistrare

- Taxele de înregistrare diferă în funcție de județ, însă se situează de obicei în jurul sumei de 350-500 de lei.

- Unele birouri pot percepe costuri suplimentare pentru eliberarea unor copii conforme sau consultanță suplimentară.

6. Obținerea certificatului de înregistrare

- După ce dosarul este aprobat, vei primi certificatul care atestă înființarea PFA-ului.

- Acest document îți permite să începi în mod legal activitatea și să emiți facturi în nume propriu.

Cum funcționează un PFA: impozitare și obligații fiscale

Impozitul pe venit

- Venitul unui PFA se impozitează cu 10%, aplicat fie asupra venitului net, fie asupra normei de venit (dacă se încadrează în această categorie).

- Normele de venit reprezintă o valoare fixă stabilită anual de autorități, în funcție de județ și activitatea desfășurată.

Contribuția la pensie (CAS)

- Se aplică o cotă standard de 25%, dar doar dacă venitul anual depășește un anumit plafon (stabilit anual).

- În cazul în care venitul este sub acest prag, plata CAS nu este obligatorie, însă multe persoane optează pentru asigurarea la pensie pentru a-și menține vechimea în muncă.

Contribuția la sănătate (CASS)

- Cota standard este de 10%, iar, similar cu CAS, devine obligatorie peste un anumit plafon de venit anual.

- Plafonul poate varia de la an la an, așa că este recomandat să verifici datele actualizate la începutul fiecărui an fiscal.

Contabilitatea în partidă simplă

- PFA-ul ține o evidență contabilă simplificată, notând în Registrul de încasări și plăți toate operațiunile.

- Nu este necesară angajarea unui contabil, însă poate fi utilă consultanța periodică pentru a te asigura că respecți toate obligațiile fiscale și contabile.

Declarațiile anuale și trimestriale

- Principalele declarații fiscale (de ex. Declarația Unică) se pot depune online prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

- Respectarea termenelor de depunere și plata la timp a taxelor și contribuțiilor te scutește de penalități și dobânzi de întârziere.

Deși procedura de înființare a unui PFA este simplă, anumite activități sau situații pot necesita asistență de specialitate. În cazul în care nu ai experiență cu birocrația locală, cu procedurile de la Registrul Comerțului ori cu sistemul fiscal, consultanța oferită de un expert contabil sau avocat poate fi de un real ajutor. Aceștia îți pot clarifica eventualele neconcordanțe, te pot ajuta să completezi corect formularele și să eviți greșeli costisitoare.

