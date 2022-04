Vobim despre peste 400.000 de PFA-uri, înființate de contabili, instalatori, ghizi turistici sau de mici fermieri. Pentru ei, munca prestată nu era calculată ca vechime și nu aveau - până acum - aceleași beneficii precum angajații.

Cristian este ghid turistic în Alba Iulia și activează ca persoană fizică autorizată. În urmă cu aproape un an, și-a depus dosarul pentru un post în administrația locală. Atunci a aflat că nu are vechimea necesară, deși a lucrat în domeniu în ultimii opt ani.

Cristian Kalanyos, ghid turistic: ”Am constatat că nu îmi este recunoscută vechimea ca PFA. Culmea, sunt certificat de un minister, doar că nu mi se recunoaște experiența. Eu sunt ghid de turism în activitatea mea de bază, dar sigur pentru orice persoana fizică autorizată este important ca munca pe care o depui zi de zi".

Ce condiție trebuie să respecte cei vizați

Plecând de la cazul lui Cristian, un deputat a reușit să modifice legea în baza căreia își desfășoară activitatea peste 20% dintre entitățile economice din țară.

Beniamin Todosiu, inițiatorul legii: ”Legea avea o scăpare, chiar o lacună, practic statul român, deși persoanele fizice autorizate își plătesc contribuțiile către stat, nu le recunoaște vechimea în specialitatea studiilor. În aparatul administrativ, atât local, cât și central, vor putea să își depună candidaturile și persoanele ce au activat ca și PFA și asta va aduce un plus de profesionalism".

Pe listă sunt și cei care activează în cadrul unor întreprinderi individuale - cei mai mulți, în agricultură.

Ovidiu Negrea, proprietar de vie: ”Activez în domeniul viticol din anul 2013, în sfârșit se recunoaște un drept al celor care au PFA-uri sau întreprinderi individuale prin faptul că lucrând am dobândit multă experiență, am participat la multe cursuri, dar această experiență până acum nu putea fi recunosctă printr-un document".

Toți cei vizați de noua lege trebuie să respecte însă o condiție: să aibă, într-un an, venituri nete cel puțin egale cu valoarea a douăsprezece salarii minime brute pe țară.

22,6% din populația României lucrează pe cont propriu

Adrian, un fermier de 23 de ani din Bihor, are o mică fermă în comuna Diosig, unde lucrează împreună cu tatăl său. Acum trei ani și-a făcut o întreprindere individuală, pentru a se putea asocia cu alți fermieri. Veniturile sale sunt însă mici.

Adrian Tiliță, fermier: ”Noua lege, pe noi, unii, ne-ar ajuta. Doar că este destul de dificil pentru micile întreprinderi să ajungă la norma aceea de venit. Am citit că este nevoie să se ajungă la de 12 ani salariul brut pe an, pentru a beneficia de această lege. Pentru a beneficia de cartea de muncă plătită. Da, este un avantaj destul de mare".

Potrivit Institutului Național de Statistică, 22,6% din populația activă a României lucrează pe cont propriu.