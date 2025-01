Dacia aruncă în luptă bestia Sandriders la Raliul Dakar. Imagini spectaculoase de promovare a mașinii românești | VIDEO

Dacia ia startul vineri în Raliul Dakar, românii aruncând în luptă pentru cea mai cunsocută cursă auto din lume o mașină specială. Sandriders are un motor de 3 litri și aproape 360 de cai putere și benficiază de o promovare impresionantă.

Echipa Dacia Sandriders ia startul vineri în Raliul Dakar, scrie Profit. Instalată deja la punctul de plecare din localitatea Bisha, în Arabia Saudită, echipa face ultimele pregătiri înainte de startul competiției. Campionatul Mondial FIA 2025 de Rally-Raid (W2RC) se va desfășura între 3 și 17 Ianuarie.

Raliul Dakar marchează pentru echipa Dacia Sandriders debutul în ediția din 2025 a Campionatului FIA de Rally-Raid. Pentru cea de-a șasea ediție din Arabia Saudită a Raliului Dakar, organizatorii au planificat un traseu solicitant de peste 7.700 de kilometri, din care peste 5.100 km de probe speciale.

Dacia va intra pentru prima dată în competiția Dakar cu trei echipaje. Constructorul de la Mioveni deținut de Renault nu doar că vrea să încheie cea mai dură competiție auto de tip Rally Raid, dar și-a propus să o câștige.

Agenția de creație Publicis a lansat un nou spot publicitar pentru Dacia în care participarea mărcii românești în celebrul Raliu Dakar este văzută ca o „explorare de noi teritorii”. Filmul prezintă imagini cu o corabie ce amintește de corăbiile „Piraților din Caraibe”, dar care înaintează prin dune uriașe de nisip, nu prin valurile oceanelor.

Apoi nisipul devine locul prin care înaintează cu dificultate săniile trase de câini ale unor exploratori care s-au mutat din zăpezile arctice în dunele deșertului. Finalul aduce un alpinist care se cațără nu pe Hymalaya, ci pe vârfuri abrupte de nisip.

Povestea video culminează cu apariția mașinii de competiție Sandrider, pe care este aplicat numărul de concurs 2025 și numele echipei The Sandriders, în timp ce rulează cu viteză prin nisipul fierbinte. Mesajul finala este „Dacia Sandriders, pentru prima dată în Raliul Dakar”.

Ce caracteristici are Dacia Sandriders

Raliul Dakar începe pe 1 ianuarie, cu două zile de recunoaștere și teste, prologul fiind programat pe 3 ianuarie, iar finish-ul pe 17 ianuarie. Vor fi 14 zile de raliu, cu 12 probe speciale, derulate între orașele Bisha și Shubayatah, din Arabia Saudită. La start se vor alinia 440 de vehicule din 70 de țări.

Competiția este unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale sportului cu motor din întreaga lume, fiind transmisă în direct sau prin intermediul reportajelor înregistrate de 70 de televiziuni.

Organizatorii au anunțat peste 600 de jurnaliști acreditați, inclusiv 130 fotografi de presă cu 80 de vehicule dedicate, 5 elicoptere ale televizunilor, 7 care de televiziune care vor parcurge traseele de raliu, 23 de camioane de producție și emisie, 22 de operatori și 26 de camere amplasate pe mașini. Pentru această ediție este estimată o audiență totală de peste 8 milioane de persoane din întreaga lume.

Dacia Sandrider, mașina destinată Raliului Dakar, este un automobil dezvoltat de specialiștii Renault de la Alpine Racing și de Prodrive, pe structura unui vehicul de competiție existent, Hunter T1+. Designul lui Sandrider a fost inspirat de conceptul Manifesto, fiind adaptat cerințelor de raliu.

Mașina are un șasiu tubular, o caroserie de fibră de carbon și este propulsată de un motor V6 de 3.0 litri, biturbo, care atinge o putere maximă de 359 CP și un cuplu maxim de 539 Nm. Cutia de viteze este una de tip secvențial, cu șase trepte, iar jantele anvelopelor speciale au 17 inchi. Mașina are 4,14 metri lungime, similar cu un SUV de clasă B, dar are o lățime de 2,30 metri și o înălțime de 1,81 metri, cu un ampatament de 3 metri, având console foarte scurte, de 59 și, respectiv, 55 cm.

