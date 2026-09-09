Însă nu se dezlipesc niciun moment de mama lor. Ea merge înainte, iar cei trei simpatici o urmează cu mici abateri pentru joacă.
În România, trăiesc până la 1.500 de râși. Întâlnirea cu o astfel de familie este un moment rar.
Imagini absolut adorabile au fost surprinse în pădurile din Bucovina. Trei pui de râs, plini de energie, au fost filmați cum sar prin iarbă și se aventurează printre lemne.
Însă nu se dezlipesc niciun moment de mama lor. Ea merge înainte, iar cei trei simpatici o urmează cu mici abateri pentru joacă.
În România, trăiesc până la 1.500 de râși. Întâlnirea cu o astfel de familie este un moment rar.
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