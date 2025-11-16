Iașiul celebrează cafeaua. Festivalul aduce arome rare și experiențe noi pentru iubitori: „Note interesante de căpșuni”

În acest weekend este o adevărată sărbătoare a aromelor la Iași. Iubitorii de cafea sunt invitați la un festival de profil, unde își pot începe ziua cu o băutură perfectă, făcută de barista pasionați.

Mariana Apostoaie

Mulți oameni au venit la festival cu gândul la cafeaua perfectă. 30 de expozanți i-au așteptat cu degustări, sortimente exotice sau fructate.

Bianca Zaharia, barista:Clienții sunt în căutare, în mare parte, de cafea boabe, care să meargă bine cu lapte.”

Vizitatorii au aflat și cum pot pregăti băutura corect, direct de la experți.

Barista:O să preparăm o cafea din Columbia. O facem din 3 turnări, notele interesante la această cafea sunt de căpșuni, o dulceață ridicată, este important ca apa să aibă în jur de 90-93 de grade.”

Femeie:Da, zilnic, câte 2 cafele, dimineața și după masa de prânz.”

Fată: „Eu, astăzi, beau capuccino, mie îmi place light.”

Biscuiții artizanali cu nes sau boabele proaspăt prăjite învelite în ciocolată albă și neagră au atras atenția.

Gabriela Balaban, expozant:Bobul de cafea, având o prăjire medie, are o textură foarte prietenoasă cu dantura, ca o alună de pădure, iar învelită în ciocolată se combină perfect amarul cafelei cu dulceața ciocolatei.”

Festivalul este organizat pentru a doua oară la Iași și are loc la Palatul Culturii.

Carmen Manea, organizator:Ne dorim foarte mult să ajutăm comunitatea cafelei să crească, să ajutăm oamenii să înțeleagă și să aprecieze cafeaua un pic mult și, bineînțeles, să facem cunoștință între profesioniști și cei care sunt acasă și sunt foarte curioși.”

Evenimentul se încheie în această seară. Intrarea este liberă.

