Horoscopul lui Jupiter retrograd în Rac – noiembrie 2025: Vindecare emoțională, reflecție și maturizare interioară

Stiri Diverse
11-11-2025 | 11:19
horoscop
Shutterstock

Începând cu 11 noiembrie 2025, Jupiter, planeta creșterii, înțelepciunii și expansiunii, își începe mișcarea retrogradă în semnul sensibil și profund emoțional al Racului.

autor
Laura Ianculescu

Această etapă astrologică marchează o perioadă de reflecție interioară, în care accentul se mută de la progresul exterior la înțelegerea profundă a nevoilor sufletului.

Jupiter, marele benefic, își începe mișcarea retrogradă în Rac, din 11 noiembrie 2025.

Începând cu 11 noiembrie 2025, Jupiter, planeta dezvoltării, expansiunii și norocului, își începe mișcarea retrogradă în semnul Racului.

Această etapă marchează o perioadă de revizuire interioară, în care accentul se mută de la progresul exterior la reflecția asupra direcției personale și a valorilor care ghidează creșterea.

Citește și
neti sandu
Horoscop 10 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va atașa sufletește de cineva

Jupiter retrograd încetinește ritmul expansiunii și ne determină să analizăm unde am mers prea departe, ce promisiuni am făcut în exces sau unde am pierdut sensul evoluției. Este un moment potrivit pentru reevaluarea convingerilor, filosofiei de viață și pentru învățarea din experiențele trecute.

Tranzitul retrograd are loc în zodia Rac, zodie asociată cu familia, emoțiile, siguranța interioară și spațiul personal. Jupiter se află aici în poziție de exaltare, ceea ce îi amplifică influența pozitivă, oferind oportunități de vindecare emoțională, creștere spirituală și reconectare cu nevoile sufletului.

Între 11 noiembrie 2025 și 11 martie 2026, introspecția va fi cheia succesului. Energia lui Jupiter nu dispare, ci devine mai profundă și în loc să aducă expansiune, favorizează înțelegerea și maturizarea interioară.

Horoscop Jupiter retrograd – noiembrie 2025

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Ce aduce Jupiter retrograd în Rac pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec / Ascendent în Berbec

Perioada următoare le aduce nativilor Berbec introspecție legată de familie, casă și siguranța emoțională. Nativii simt nevoia să vindece relațiile familiale sau să-și regăsească liniștea interioară. Vor reevalua tot ce ține de familie și casă și vor încerca să-și dea seama ce au nevoie pentru stabilitate. Este un moment potrivit pentru reconectare cu rădăcinile și o împăcare cu trecutul.

Taur / Ascendent în Taur

Retrogradarea lui Jupiter le aduce nativilor Taur reflecție asupra comunicării, relației cu frații și a modului în care își exprimă gândurile și opiniile. Nativii simt nevoia să corecteze niște neînțelegeri sau să reia discuții importante. Este o perioadă de patru luni în care este necesar să învețe să asculte cu empatie, să evite graba în exprimare.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni este un timp potrivit să-și reevalueze resursele și modul în care gestionează banii. Jupiter îi ajută să conștientizeze ce îi face să se simtă în siguranță și ce trebuie schimbat pentru echilibrul financiar.

Rac / Ascendent în Rac

Nativilor Rac, retrogradarea lui Jupiter în semnul lor le aduce redescoperirea identității, nevoilor și puterii personale. Jupiter invită la autoanaliză și vindecarea rănilor interioare. Unii nativi pot simți nevoia să se retragă, să se regenereze și să-și regândească direcția.

Leu / Ascendent în Leu

Nativii Leu vor începe un ciclu profund de introspecție, vindecare și eliberare de poveri vechi emoționale. De asemenea, Leii pot descoperi tipare inconștiente care le-au limitat evoluția. Jupiter le sprijină acțiunea și le dă putere să închidă niște capitole, să se împace cu trecutul, în special cu deciziile din planul sentimental.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară urmează o perioadă în care vor reevalua relațiile de prietenie, colaborările și planurile de viitor. Jupiter le cere să discearnă între legăturile care îi reprezintă și cele unde nu se mai regăsesc. De asemenea, pot reveni persoane din trecut pentru a închide un capitol sau pentru a clarifica niște situații, fiind un moment bun pentru revizuirea obiectivelor și a direcției pe termen lung.

Balanță / Ascendent în Balanță

Cu Jupiter în mișcare retrogradă, cariera și statutul social devin teme majore de reflecție pentru nativii Balanță, care pot simți nevoia de schimbare profesională sau de redefinire a scopurilor. Jupiter îi ajută să înțeleagă ce îi motivează și ce activități le aduce împlinire și dezvoltare. Relațiile cu superiorii necesită răbdare și tact. De asemenea, nativii sunt invitați să-și revizuiască planurile, fără să se grăbească.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion au nevoie să-și reevalueze credințele, studiile și filosofia de viață. Nativii pot simți dorința de a redescoperi sensul sau direcția spirituală. Este o perioadă potrivită pentru a relua o formă de învățare sau pentru a reflecta asupra unor experiențe de călătorie sau care vizează relațiile cu străinătatea.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Jupiter, guvernatorul lor, în mișcare retrogradă, îi ghidează pe nativii Săgetător spre o curățare profundă a atașamentelor emoționale și financiare. Pot reveni în atenție teme legate de datorii, moșteniri sau intimitate în relația de cuplu. Este momentul să clarifice niște legături, iar transformarea interioară le poate aduce putere și stabilitate.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, concentrarea se mută pe relațiile personale și parteneriatele profesionale. Jupiter îi provoacă să-și revizuiască dinamica în cuplu și în modul în care își împart responsabilitățile. Poate apărea nevoia de clarificări sau chiar reîntoarceri ale unor persoane din trecut.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Retrogradarea lui Jupiter în Rac le aduce nativilor Vărsător reactivarea casei muncii, rutinei zilnice și sănătății. Este un moment potrivit să-și reorganizeze programul, să echilibreze efortul cu odihna. Unii dintre nativi pot descoperi cauze emoționale ale suprasolicitării și oboselii și sunt invitați să-și reevalueze modul în care își folosesc energia.

Pești / Ascendent în Pești

Cu Jupiter retrograd, nativii Pești vor avea o perioadă de reflecție asupra iubirii, creativității și relației cu copiii. Marele benefic îi ajută să vindece anumite tipare afective vechi și să reconsidere bucuria și fericirea. De asemenea, Peștii pot reveni la o pasiune uitată, să-și valorifice potențialul, care să le aducă satisfacții personale.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, zodii,

Dată publicare: 11-11-2025 11:19

Articol recomandat de sport.ro
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Citește și...
Horoscop 11 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă sporiți veniturile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă sporiți veniturile

Horoscop 11 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfigurări azi. Ține de noi să cercetăm acele lucruri care ne-au lipsit pentru succesul pe care ni l-am dorit și să punem mâna la treabă.  

Horoscop 10 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va atașa sufletește de cineva
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va atașa sufletește de cineva

Horoscop 10 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. Încep să se materializeze dorințele noastre și o să ne bucurăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, că am hrănit fiecare vis pe care l-am avut.  

Horoscop 9 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va lua o decizie referitoare la viața de cuplu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 9 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va lua o decizie referitoare la viața de cuplu

Horoscop 9 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Recuperări azi. O să ținem cont de dorințele noastre, dar și de ale celor din jur, că sunt oameni care contează pentru noi.  

Horoscop săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025. Jupiter retrograd în Rac aduce introspecție și reconectare
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025. Jupiter retrograd în Rac aduce introspecție și reconectare

Horoscopul săptămânii 10 – 16 noiembrie 2025 se desfășoară sub influența puternică a lui Jupiter în mișcare retrogradă în semnul Racului, un tranzit care ne invită pe toți la reflecție, echilibru emoțional și reconectare cu rădăcinile personale.  

Horoscop 8 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o datorie înapoi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o datorie înapoi

Horoscop 8 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită! O să avem parte și de puțină odihnă, și de plimbări, revederi emoționale și o să ne pregătim sufletește pentru ce urmează să se întâmple de luni încolo.  

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Noiembrie 2025

03:15:56

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28