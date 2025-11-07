Horoscop 8 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o datorie înapoi

Horoscop 8 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită! O să avem parte și de puțină odihnă, și de plimbări, revederi emoționale și o să ne pregătim sufletește pentru ce urmează să se întâmple de luni încolo.

Vibrația zilei este 8 și o să ne bucurăm de ce avem și ce primim în dar.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – SCORPION

Invitațiile curg, totul e să vă hotărâți unde și cu cine vă duceți; o să faceți, totuși, o selecție ca să fiți în compania celor pe care îi iubiți. Se poate să ieșiți la masă cu prietenii, să sărbătoriți ceva și să faceți planuri pentru sărbători, vacanțe, excursii.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vă face o vizită cineva care v-a dus dorul și poate se clădește o relație care se pierduse pe drum și nu v-a fost bine fără. Se poate să întâlniți, în drumurile voastre, pe cineva care se simte atras de voi și o să vă lăsați furat de vrajă, dacă nu aveți pe nimeni.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Se pare că vă dați întâlnire cu cineva care speră să ajungeți la o înțelegere, fie că e vorba despre un business, fie despre viața personală. Poate vă mai și odihniți, îi chemați pe niște prieteni pe la voi și stați la o cafea, și vă dați refresh stării de spirit.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunt nemulțumiri pe care o să le treceți și voi în revistă și o să vă împrieteniți cu niște oameni care vor lucra, poate, împreună la un proiect. Poate o să rupeți din timpul liber ca să ieșiți cu grupul la niște acțiuni care îi vizează pe cei defavorizați – poate fi vreo acțiune caritabilă.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – PEȘTI

Vă așteaptă niște rude în vizită, poate are loc un botez, ori alt eveniment festiv, la care vreți să fiți și voi de față, că e ceva emoționant. Se poate să luați parte la o competiție și să concurați, fie voi, fie copiii voștri, că e o miză.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – BERBEC

E o ceremonie prin țară, pe undeva, și o să vă duceți și voi, că e cineva la care țineți, și o să fie și o atmosferă pe gustul vostru. Poate vă ia prin surprindere o invitație într-un city break, care o să vă facă foarte bine.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – TAUR

O să faceți o cheltuială ca să-i scoateți pe cei dragi la masă în oraș sau să faceți o plimbare prin împrejurimi, în vizită la rude sau prieteni, să vă schimbați impresiile. Se poate să vă dea cineva o datorie înapoi și să vă descurcați cu banii în perioada următoare, ca să nu vă faceți griji.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – GEMENI

Se poate să faceți cunoștință cu niște oameni care vă pot fi de ajutor în afaceri și o să vă organizați la treabă, dar nu înainte de a stabili niște reguli. Se poate să întâlniți, într-un cerc de prieteni, pe cineva care vă soarbe din priviri, și dacă nu aveți partener de cuplu, o să vă răspundeți în vreun fel.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – RAC

Se petrec lucruri noi în viața voastră și o să vă schimbați și voi stilul și o să ieșiți pe la evenimente, că vă preocupă ce se întâmplă pe scena socială. S-ar putea să aveți ceva de sărbătorit și o să vă dați întâlnire cu rude și prieteni, ca să fiți cu oamenii dragi aproape.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – LEU

Poate mai faceți comenzi de diverse lucruri pentru casă și o să reamenajați interiorul, poate vă pregătiți de o aniversare, un botez, o cununie civilă, ca să cinstiți momentul! Se poate să întâlniți într-un grup de prieteni pe cineva care visează la o relație de cuplu, dar dacă vă aflați într-o combinație partenerială, nu poate fi vorba.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă invite niște prieteni să mergeți cu ei într-o escapadă turistică și, dacă nu v-ați făcut deja alt program, o să vă repeziți prin țară; puteți rămâne și mâine. O să puteți invita pe niște prieteni pe la voi ca să faceți o tratație, dar numai dacă nu aveți alt program sau vreun eveniment.

Horoscop 8 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Aveți chef de plimbare, de petrecere, poate sărbătoriți pe unul dintre cei dragi și o să vă bucurați de veselie bună, ca să mai ștergeți din oboseala acumulată. Se poate să aveți meci sau concurs, să le faceți galerie copiilor și să fie cu ceva valvă.

