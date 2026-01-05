Horoscopul anului 2026 cu Cristina Demetrescu. Dragoste, carieră și transformări uriașe pentru toate zodiile

A fost un an bipolar, puțin, cu mulți ani extremi. Eu văd și extrema bună. 2026 este un an în care, la propriu, tragem linie și o luăm de la capăt. O luăm de la zero. Nu este neapărat un zero absolut. Evident că venim cu tot ce am capitalizat bun din trecutul nostru și încercăm să lăsăm deoparte lucrurile care n-au fost atât de bune. Dar să extragem niște pilde, adică toate experiențele noastre ne lasă cu niște lecții.

Pluto este în zodia Vărsătorului și unde va rămâne 20 de ani. Vărsătorul este zodia viitorului, este zodia acestor transformări tehnologice uluitoare. Trebuie să învățăm să le folosim.

Uranus, care intră în zodia Gemenilor pe 26 aprilie, este o zodie a comunicării, a drumurilor. Dacă este să vorbim despre comunicare, nu se știe exact ce va aduce în următorii șapte ani acest Uranus. Este vorba despre o comunicare mult mai tehnologizată. Important, comunicarea poate ajunge la un nivel cu totul nou.

Comunicarea în următorii șapte ani poate să atingă o altă dimensiune. Noi căutăm prea mult în materie, în exterior, să comunicăm cu lumi necunoscute, cu extratereștri și așa mai departe. Este important să căutăm mai mult în subtil. Este important să comunicăm, să scriem, să ne informăm, să nu abandonăm. Uranus vine cu o altă valență, cu o octavă superioară a comunicării.

Neptun intră în zodia Berbec pe 27 și va rămâne acolo 13 ani. În această perioadă se poate să devenim conștienți de propriul potențial și se pot transforma acțiunile personale în cauze pentru care merită să se lupte, evitând risipa de energie în direcții dispersate.

Saturn intră în Berbec pe 14 februarie, aducând lecții importante la nivel individual. Dintr-un anumit unghi, se poate simți singurătatea în univers, iar anumite lucruri depind exclusiv de acțiunile personale. Energia trebuie canalizată către dezvoltarea potențialului individual, în armonie cu influențele planetare.

Jupiter, considerată cea mai benefică planetă, va fi în 2026 în zodia Racului și a Leului, aducând noroc, strălucire, putere și oportunități semnificative pentru dezvoltarea personală.

Este vorba despre dragoste și iubire. Este important să se revină asupra sentimentelor și asupra influențelor planetelor mai mici, personale. Aceste aspecte vor fi detaliate pe parcursul săptămânilor, în cadrul horoscopului.

2026 va fi analizat pentru fiecare zodie în parte, oferind o imagine a influențelor planetare și a oportunităților pentru fiecare semn zodiacal.

Horoscop 2026 – Berbec

Pentru Berbec, 2026 nu va fi un an greu, ci vor fi trei ani de asumări și responsabilități. Este important să nu fie evitate acestea și să nu se caute calea scurtă. Toate lucrurile pe care le oferă universul nu sunt întâmplătoare și trebuie tratate cu atenție și responsabilitate.

Anul este compensat de multă dragoste și emoție. Surse de energie și inspirație pot veni de la un copil, o nouă iubire, o casă nouă sau alte experiențe care anterior păreau dificile. Berbecul poate depăși multe obstacole și poate realiza lucruri importante, atunci când are o cauză clară pentru care merită să lupte.

Horoscop 2026 – Taur

Până pe 26 aprilie, se pot aștepta surprize și evenimente neașteptate. Uranus, prezent în zodia Taurului până la acea dată, poate aduce oportunități pentru a lărgi orizontul vieții, pentru a inventa și a crea lucruri noi, și pentru a explora aspecte creative ale vieții.

Creativitatea va ajuta foarte mult și va compensa influența lui Saturn în Berbec, care poate aduce provocări sau probleme de sănătate. Această perioadă poate fi percepută ca un sector al încercărilor și iluminării. Viața oferă lecții prin dificultăți, dar aceste provocări au și o latură creativă, spirituală și de dezvoltare personală. Succesul depinde de capacitatea de a căuta soluții și resurse, prin studiu și explorarea informațiilor din diverse surse.

Horoscop 2026 – Gemeni

Pentru Gemeni, 2026 se anunță un an spectaculos și plin de schimbări, pe măsură ce Uranus se deplasează din Taur în Gemeni. Această influență poate aduce originalitate, surprize și o eliberare a potențialului ascuns. Comunicarea devine mai liberă, iar proiectele și carierele independente, bazate pe pasiune, sunt favorizate.

Din punct de vedere financiar, anul este foarte bun pentru Gemeni. Jupiter, prezent pe sectorul banilor, poate transforma pasiunile în venituri.

Horoscop 2026 – Rac

Este important să se gândească la obiective mari și să se acționeze fără amânări, mai ales până în vară, când oportunitățile sunt favorabile. Pentru a profita de aceste oportunități, este necesar să se stabilească clar obiectivele și direcția, pentru că succesul depinde de voință și planificare.

Apogeul profesional este semnificativ, iar anul nu este unul de stagnare.

Horoscop 2026 – Leu

Planetele se deplasează din semnele de apă, unde au fost mai puțin favorabile pentru cei care nu au văzut subtilitățile, către semnele de foc, aducând energie, noroc și oportunități pentru cei care țintesc sus.

Horoscop 2026 – Fecioară

Pentru Fecioare, anul rămâne unul carmic și plin de schimbări profunde. Toate evenimentele care apar, fie ele favorabile sau provocatoare, nu sunt întâmplătoare și sunt menite să se întâmple acum, având un scop clar în dezvoltarea personală.

Pot fi lucruri bune, pot fi lucruri mai puțin bune, dar toate vă vor pune pe anumite piste, care vă vor conduce către alte piste ulterior și o să vedeți la un moment dat și o să vă aduceți aminte de acesta an 2025-2026 ca fiind un an de turnură în viața voastră.

Horoscop 2026 – Balanță

Pentru Balanță, accentul cade în primul rând pe relații. Pot apărea parteneriate de încredere, dar și provocări. Unele Balanțe pot avea impresia că trebuie să renunțe la anumite lucruri sau că cineva le stă în cale, însă nu este vorba despre blocaje reale, ci despre teste de maturitate și claritate.

Este o provocare care ține de forța interioară și de capacitatea Balanței de a demonstra ce poate, mai ales într-un an foarte bun din punct de vedere profesional, chiar excelent. Există direcții favorabile către hobby-uri și pasiuni, iar acestea nu trebuie neglijate. Activitățile extra-profesionale pot deveni contexte neașteptate pentru întâlniri importante sau relații semnificative.

Horoscop 2026 – Scorpion

Pentru Scorpion, este recomandată concentrarea pe proiecte personale. Chiar dacă există un loc de muncă stabil, este important să fie păstrate și dezvoltate inițiativele proprii. Dragostea poate apărea mai ușor în acest an, după o perioadă în care direcțiile au fost mai complicate, cu multe deplasări, călătorii și explorări îndepărtate.

Horoscop 2026 – Săgetător

Pentru Săgetător, este nevoie în continuare de atenție la influența Lunii Negre, cu suișuri și coborâșuri firești. Totuși, planetele care intră în semnele de foc aduc multă energie. Atunci când Săgetătorul este energizat, poate ajunge foarte departe. Anul este foarte bun din punct de vedere financiar, iar eventualele nemulțumiri legate de bani indică direcții greșite de căutare.

Horoscop 2026 – Capricorn

Sunt favorizate proiectele legate de familie: vânzări, cumpărări, mutări, amenajări sau activități ce țin de design interior. De asemenea, pot apărea căsătorii, contracte, parteneriate și întemeierea unei familii. Este un an mai domestic, iar unii pot renunța la ambiții ierarhice pentru a lucra de acasă.

Horoscop 2026 – Vărsător

Pentru Vărsător, anul este favorabil din punct de vedere al sănătății. Chiar dacă perioada Capricornului nu este una defavorabilă medical, 2026 aduce vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate. Leul și Vărsătorul sunt zodii-vedetă, iar din august, accentul cade pe casa vieții. Este un an al predestinării: ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla.

Horoscop 2026 – Pești

Pentru Pești, anul este bun, mai ales până pe 14 februarie, cât timp Saturn se află încă în zodia Peștilor. Această perioadă este dedicată concluziilor și lecțiilor extrase din trecut. Ulterior, este nevoie de prudență în investiții. Nu sunt recomandate deciziile impulsive, fie că este vorba despre credite sau alte angajamente financiare. În schimb, anul este foarte favorabil din punct de vedere sentimental. Dragostea este aproape și merită căutată cu deschidere.

