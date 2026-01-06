Bradul de Crăciun devine provocare după sărbători. Românii caută soluții să-l strângă fără mizerie

Stiri Diverse
06-01-2026 | 19:53
Odată cu Boboteaza, bradul de Crăciun, pe care l-am așteptat un an întreg, începe să devină mai degrabă o provocare și mai puțin un simbol al sărbătorilor.

Valentina Neagu

Acele cad la fiecare pas, globurile dispar misterios sau se sparg, iar scoaterea pomului din casă pare o misiune imposibilă fără să faci mizerie. Pentru cei care își fac totuși curaj, companiile de salubritate au început să adune deja grămezi de brazi uscați.

Pentru mulți, strânsul bradului a devenit motiv de glume. Pe rețelele sociale e plin de filmări cu brazi scoși pe ușă înfășurați în cearșafuri, saci sau în folie, semn că românii sunt inventivi și știu să facă haz de necaz.

Cel mai bine este atunci când bradul natural este strâns de sus în jos și învelit pentru ca acele să nu se împrăștie în toată casa. Dincolo de poante există și soluții practice.

Annabred, TikTok: „Ne-am gândit să punem fiecare parte a bradului în saci și când să facem asta ne-am dat seama că nu avem saci. Am băgat fiecare parte a bradului în câte un sac, i-am strâns cu funie ca să nu ocupe spațiu.”

Femeie: „Îl înfășor cu ață și apoi îl arunc de la balcon, că stau aproape. După aceea îl duc la gunoi.”

Multe voci spun că bradul de Crăciun nu ar trebui ținut în casă după Sfântul Ion, pe 7 ianuarie. Această zi marchează, potrivit tradiției creștine, sfârșitul sărbătorilor de iarnă.

Femeie:Mâine, ultima zi. Sfântul Ion e standardul meu pentru scosul bradului.”

Femeie:Am zis hai să îl lăsăm până după Sfântul Ion și după aia să îl scoatem. Mâine seara scoatem bradul.”

Bărbat:L-am făcut în noiembrie și să sperăm că zilele viitoare o să-l scoatem.”

Corespondent PROTV:O singură primărie de sector din Capitală a adunat zilele acestea peste 20 de mii de brazi. Atenție, însă, odată ce scoateți bradul din casă, nu îl aruncați la întâmplare și asta pentru că riscați amenzi. Majoritatea operatorilor de salubritate îi ridică din fața caselor sau a blocurilor.”

Odată colectați, brazii sunt mărunțiți și transformați în compost.

Dată publicare: 06-01-2026 18:54

