Horoscop. Venus, planeta iubirii și a banilor, tranzitează zodia Taur din 30 martie 2026. Ce se întâmplă pentru zodii

Pe 30 martie 2026, Venus lasă în urmă energia dinamică a zodiei Berbec pentru a se așeza confortabil în Taur, semnul pe care îl guvernează.

Până pe 24 aprilie, asistăm la o transformare de ritm: graba și deciziile luate la cald sunt înlocuite de o chibzuință profundă, iar reflectoarele se așază pe obținerea siguranței financiare și a unui nivel de confort.

Fiind în zodia de domiciliu, Venus, planeta iubirii și a banilor, capătă o forță extraordinară, susținând inițiativele menite să reziste în timp. Nativii nu se mai mulțumesc cu declarații pasionale, ci cântăresc relațiile strict prin prisma faptelor și a stabilității oferite. Promisiunile își pierd valoarea dacă nu sunt însoțite de garanții palpabile. Pe de altă parte, resursele și energia sunt direcționate doar către legăturile bazate pe respect, respingând orice formă de presiune externă.

Din punct de vedere material, tranzitul lui Venus în Taur este deosebit de prosper. Goana după câștiguri rapide se oprește, lăsând loc strategiilor de securizare a bugetului existent. Nativii pun preț pe calitate, nu pe cantitate, preferând să achiziționeze bunuri durabile și să facă investiții menite să le garanteze liniștea pe termen lung.

Impactul lui Venus în Taur asupra celor 12 zodii:

Berbec/Ascendent în Berbec

Nativii Berbec își direcționează toată energia către consolidarea resurselor materiale. Este momentul ideal să solicite o majorare salarială sau să își securizeze sursele de câștig. Învață să administreze fondurile cu o rigoare sporită, preferând să achiziționeze bunuri durabile care le cresc calitatea vieții, în detrimentul cheltuielilor spontane.

Taur/Ascendent în Taur

Găzduind pe Venus, planeta lor guvernatoare, Taurii beneficiază de un atu major în următoarele săptămâni. Farmecul personal atinge cote maxime, facilitând interacțiunile de orice fel. Taurii sunt îndemnați să folosească această perioadă pentru a-și reîmprospăta imaginea, să atragă oportunități noi de câștig și să aducă o armonie profundă în legăturile cu cei din jur.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Gemenii preferă să facă un pas în spate din tumultul cotidian, punând pe primul loc recuperarea fizică și mentală. Caută liniștea și discreția în sfera sentimentală, ferindu-se de orice fel de polemici. Totodată, folosesc această izolare constructivă pentru a-și reorganiza prioritățile și pentru a duce la bun sfârșit planuri amânate.

Rac/Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, viața socială capătă un contur mult mai activ. Se implică în dinamica grupurilor din care fac parte și își consolidează prieteniile vechi. Când vine vorba de colaborări, devin extrem de selectivi. Aleg să își construiască proiectele de viitor exclusiv alături de oameni care le garantează loialitate și o încredere deplină.