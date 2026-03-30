Horoscop. Venus, planeta iubirii și a banilor, tranzitează zodia Taur din 30 martie 2026. Ce se întâmplă pentru zodii

horoscop
Horoscopul acestei perioade este influențat de intrarea lui Venus, planeta iubirii și a banilor, în zodia Taur, din 30 martie 2026.

Pe 30 martie 2026, Venus lasă în urmă energia dinamică a zodiei Berbec pentru a se așeza confortabil în Taur, semnul pe care îl guvernează.

Până pe 24 aprilie, asistăm la o transformare de ritm: graba și deciziile luate la cald sunt înlocuite de o chibzuință profundă, iar reflectoarele se așază pe obținerea siguranței financiare și a unui nivel de confort.

Fiind în zodia de domiciliu, Venus, planeta iubirii și a banilor, capătă o forță extraordinară, susținând inițiativele menite să reziste în timp. Nativii nu se mai mulțumesc cu declarații pasionale, ci cântăresc relațiile strict prin prisma faptelor și a stabilității oferite. Promisiunile își pierd valoarea dacă nu sunt însoțite de garanții palpabile. Pe de altă parte, resursele și energia sunt direcționate doar către legăturile bazate pe respect, respingând orice formă de presiune externă.

Din punct de vedere material, tranzitul lui Venus în Taur este deosebit de prosper. Goana după câștiguri rapide se oprește, lăsând loc strategiilor de securizare a bugetului existent. Nativii pun preț pe calitate, nu pe cantitate, preferând să achiziționeze bunuri durabile și să facă investiții menite să le garanteze liniștea pe termen lung.

Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc

Impactul lui Venus în Taur asupra celor 12 zodii:

Berbec/Ascendent în Berbec

Nativii Berbec își direcționează toată energia către consolidarea resurselor materiale. Este momentul ideal să solicite o majorare salarială sau să își securizeze sursele de câștig. Învață să administreze fondurile cu o rigoare sporită, preferând să achiziționeze bunuri durabile care le cresc calitatea vieții, în detrimentul cheltuielilor spontane.

Taur/Ascendent în Taur

Găzduind pe Venus, planeta lor guvernatoare, Taurii beneficiază de un atu major în următoarele săptămâni. Farmecul personal atinge cote maxime, facilitând interacțiunile de orice fel. Taurii sunt îndemnați să folosească această perioadă pentru a-și reîmprospăta imaginea, să atragă oportunități noi de câștig și să aducă o armonie profundă în legăturile cu cei din jur.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Gemenii preferă să facă un pas în spate din tumultul cotidian, punând pe primul loc recuperarea fizică și mentală. Caută liniștea și discreția în sfera sentimentală, ferindu-se de orice fel de polemici. Totodată, folosesc această izolare constructivă pentru a-și reorganiza prioritățile și pentru a duce la bun sfârșit planuri amânate.

Rac/Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, viața socială capătă un contur mult mai activ. Se implică în dinamica grupurilor din care fac parte și își consolidează prieteniile vechi. Când vine vorba de colaborări, devin extrem de selectivi. Aleg să își construiască proiectele de viitor exclusiv alături de oameni care le garantează loialitate și o încredere deplină.

Leu/Ascendent în Leu

Leii bifează reușite notabile în sfera carierei. Datorită unei abordări mult mai diplomatice, relațiile cu persoanele cu putere de decizie cunosc o îmbunătățire semnificativă, ceea ce se poate traduce prin bonusuri financiare sau chiar o avansare. Își consolidează o reputație profesională impecabilă, atrăgând astfel propuneri de afaceri menite să dureze.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nativii Fecioară își lărgesc orizonturile prin studii sau explorarea unor medii noi. Contextul astral îi susține să programeze călătorii sau să se implice în schimburi de experiență profesionale. În plan amoros, se simt atrași doar de parteneri care rezonează cu filosofia lor de viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Balanțele își concentrează atenția asupra resurselor gestionate la comun, taxelor sau datoriilor. Găsesc acum soluțiile optime pentru a regla chestiuni financiare alături de asociați sau de partenerul de viață. În intimitate, își doresc conexiuni autentice, fundamentate pe încredere și echilibru emoțional.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Sectorul asocierilor se armonizează perfect pentru Scorpioni. Orice conflict din relațiile de cuplu sau de afaceri își găsește acum o rezolvare prin dialog și orientat spre soluții practice. În sfera profesională au șanse mari să semneze înțelegeri avantajoase. În viața privată, nevoia de a-și asuma un angajament ferm devine prioritară.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Săgetătorii își restructurează complet programul zilnic și atmosfera de la locul de muncă. Randamentul lor crește considerabil atunci când își amenajează un spațiu confortabil și adoptă un ritm de lucru susținut, ferit de presiuni. De asemenea, sunt încurajați să adopte un regim de viață sănătos.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nativii Capricorn se bucură de o perioadă excelentă pentru recreere și deconectare. Aleg să pună sarcinile pe planul al doilea, dedicându-se pasiunilor personale sau timpului petrecut alături de persoanele dragi. În cuplu, devin mult mai relaxați și mai dispuși să investească timp și resurse în fericirea partenerului.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vărsătorii își canalizează energia și finanțele către cămin și mediul familial. Este momentul propice pentru redecorări sau reparații menite să aducă un plus confort locuinței. De asemenea, ajung la un numitor comun cu membrii familiei cu care au avut neînțelegeri, iar transformarea casei într-un refugiu devine cheia pentru a-și găsi liniștea emoțională.

Pești/Ascendent în Pești

Nativii Pești comunică într-un mod calm, clar și orientat spre rezultate. Pot semna acte importante, negociază avantajos și rezolvă chestiuni birocratice. Această perioadă le facilitează interacțiuni utile, mintea lor fiind axată exclusiv pe identificarea unor soluții materiale concrete pentru provocările de zi cu zi.

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc

Urechi de lemn, ingredientul din bucătăria asiatică extrem de delicios. Ce sunt și cum se prepară

Cum să faci pesto când nu ai busuioc proaspăt. Cum să prepari acest sos doar cu o mână de verdeață

Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz

Viitura pe râul Putna, în plină desfășurare. RO-Alert de inundații în județul Vrancea. Autoritățile se mobilizează

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

