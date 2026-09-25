Aproape toate cele 300 de elemente din sticlă securizată au fost sparte cu pietre și bolovani, spre nemulțumirea celor care ies să se plimbe prin zonă.

Construit în urmă cu cinci ani cu 2 milioane de euro, bani europeni, digul panoramic de pe faleza Mureșului din Arad este acum de nerecunoscut.

Panourile din sticlă securizată, care permit trecătorilor să admire peisajul, au fost sparte - rând pe rând - cu pietre și bolovani.

Localnici: „Sunt copii, juniori de-ăștia, tineri care ies seara și asta fac: numai dau cu pietre, aruncă și spre Mureș, și spre panouri.” (...)

„O parte au și părinții de vină, fiindcă nu au grijă de ei, nu le spun: «E bunul nostru, sunt banii noștri, sunt aici.»” (...)

„Ar trebui toți să ne bucurăm de lucruri frumoase, să ne putem plimba.”

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș spun că au sesizat poliția locală.

Diana Tokes, purtător de cuvânt Administrația Bazinală de Apă Mureș: „Patrulele au fost intensificate în zonă. Nu există niciun pericol de inundație. Panourile sunt realizate din sticlă securizată, în patru straturi, fiind afectat doar primul strat, astfel că paguba este exclusiv de natură estetică.”

Lucrarea nu are recepția finală efectuată. Acum, o comisie va stabili soluția tehnică și costul înlocuirii panourilor afectate.