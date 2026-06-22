Contextul astral este plin de contraste, oferind ocazii excelente pentru a obține profit, dar și momente care pot testa stabilitatea financiară.

Primele zile se remarcă printr-o energie constructivă. Interacțiunile armonioase dintre Lună, Venus, Pluton și Uranus susțin descoperirea unor direcții noi pentru atragerea banilor. Este un moment excelent pentru asocieri inteligente, soluții ingenioase și o comunicare care conduce la succes material.

Contextul astral devine agitat în partea a doua a săptămânii. Tranzitul Lunii prin Scorpion și provocările aduse de Mercur, Jupiter și Pluton scot la suprafață nemulțumiri legate de încasarea unor bani. Există riscul unor greșeli birocratice, dispute pe teme financiare sau al tentației de a face cumpărături impulsive.

Tensiunile se risipesc începând de vineri, când situația reintră pe un făgaș normal. Mai mult, intrarea lui Marte în Gemeni, de duminică, imprimă un ritm mult mai alert. Acțiunile și deciziile devin rapide, apărând riscul unor inițiative pripite. Totuși, acest dinamism aduce curajul necesar pentru a negocia și a atrage surse noi de câștig.

Nativii Taur, Balanță, Scorpion și Capricorn vor traversa evenimente financiare importante în această perioadă.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, lucrurile merg bine de la începutul săptămânii. Muncesc eficient, iar eforturile le pot fi răsplătite printr-o primă sau un bonus.

La mijlocul săptămânii se pot lovi de o problemă cu anumite acte care le blochează o sumă de bani, însă situația se rezolvă repede.

Odată cu intrarea lui Marte în Gemeni, pe sectorul banilor, de duminică, Taurii devin mult mai hotărâți să obțină venituri pe măsura muncii lor. Găsesc rapid o soluție să scoată profit dintr-o abilitate personală sau reușesc să iasă în câștig după ce gestionează inteligent o cheltuială pentru casă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Balanțele știu exact cu cine și cum să discute pentru a-și crește veniturile încă din primele zile ale săptămânii. Datorită puterii de convingere, obțin contracte noi sau o sursă suplimentară de bani. Trebuie doar să fie prudente în preajma zilei de miercuri, când este bine să evite cumpărăturile exagerate și neînțelegerile financiare.

La finalul săptămânii, lucrurile se așază în favoarea lor. Mai mult, reușesc să finalizeze o negociere importantă și obțin acordul financiar pe care și-l doreau.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Primele zile ale săptămânii le aduc un plus de siguranță financiară nativilor Scorpion. Încasează o sumă de bani așteptată de mult sau scapă de o grijă stresantă legată de serviciu.

La mijlocul săptămânii, însă, pot deveni inflexibili și nu acceptă intervenții din exterior asupra modului în care își gestionează bugetul.

Din fericire, blocajele dispar vineri, când obțin aprobările necesare pentru o plată. Avantajul major vine la finalul săptămânii. Animați de energia lui Marte în Gemeni, din 28 iunie, Scorpionii acționează rapid și pot obține ușor un credit sau pot renegocia un contract vechi în condiții mult mai favorabile.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Capricornii primesc aprecieri la serviciu încă de luni, iar această recunoaștere se poate transforma într-o mărire de salariu.

La mijlocul săptămânii pot apărea anumite neînțelegeri cu partenerul de viață sau cu asociații din cauza unor cheltuieli comune. Partea bună este că o discuție deschisă, purtată vineri, îi ajută să elimine cheltuielile inutile și să restabilească echilibrul financiar.

Organizarea riguroasă dă roade la finalul săptămânii, când au toate șansele să semneze un contract sigur, pe termen lung, care să le aducă stabilitatea financiară pe care o caută.