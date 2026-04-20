La începutul săptămânii, conjuncția dintre Mercur și Marte în Berbec impune un ritm alert, favorizând deciziile rapide și o comunicare directă.

Pe 23 aprilie, aspectul dintre Venus și Uranus din zodia Taur poate aduce răsturnări financiare, cerând adaptabilitate și soluții originale.

Intrarea lui Venus în Gemeni, pe 24 aprilie, deblochează negocierile și aduce mai multă claritate în relațiile cu partenerii de afaceri. Totuși, contextul astral al zilei de 25 aprilie poate scoate la suprafață lupte de putere, evidențiind necesitatea de a renunța la strategiile profesionale învechite.

Săptămâna se încheie pe 26 aprilie cu un eveniment major: intrarea lui Uranus în Gemeni. Acest tranzit inițiază un ciclu de șapte ani dedicat inovației în tehnologie, educație, comunicare și vânzări.

Patru semne zodiacale vizate de aceste transformări

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Conjuncția Mercur-Marte de la începutul săptămânii îi determină pe nativi să acționeze rapid pentru a debloca bugete, a rezolva chestiuni birocratice urgente sau a obține finanțări.

Intrarea lui Venus, pe 24 aprilie, și a lui Uranus, pe 26 aprilie, în Gemeni marchează un punct de cotitură în carieră. Uranus inițiază un proces lung de reinventare profesională, generând schimbări de direcție și oportunități neașteptate. Imaginea publică capătă o vizibilitate excelentă, atrăgând aprecieri și oferte de avansare.

Deși finalul săptămânii susține inovația, tensiunea dintre Soare și Pluton impune prudență pentru Fecioară. Este esențial ca nativii să evite disputele de autoritate cu superiorii și să accepte transformările de la locul de muncă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, conjuncția Venus-Uranus din Taur dinamizează puternic sectorul resurselor comune. Apar surprize financiare legate de credite, taxe sau banii partenerului, impunând decizii rapide pe 23 aprilie.

Odată cu trecerea lui Venus în Gemeni, pe 24 aprilie, negocierile devin mult mai relaxate, deschizând uși către colaborări sau contracte profitabile.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea lui Uranus în Gemeni, pe 26 aprilie, care inițiază un ciclu de șapte ani orientat spre inovație. Acest tranzit aduce schimbări radicale de mentalitate, extinderea orizonturilor și oportunități neașteptate în schimburi de experiență profesionale. Tensiunea astrală de la finalul săptămânii cere prudență, fiind esențial ca nativii să evite investițiile riscante care le pot destabiliza bugetul.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Sectorul parteneriatelor profesionale este marcat de o dinamică intensă și imprevizibilă pentru Scorpion. Conjuncția Venus-Uranus din 23 aprilie atrage contracte noi, oferte neașteptate sau schimbări bruște de direcție în asocierile profesionale.

Din 24 aprilie, Venus în Gemeni facilitează obținerea unor venituri din alte surse decât salariul sau renegocierea avantajoasă a unor datorii.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea lui Uranus în Gemeni, pe 26 aprilie. Acest tranzit inițiază un ciclu de șapte ani marcat de inovație și transformări profunde în gestionarea banilor deținuți la comun, cerând o abordare cu totul nouă a resurselor.

În paralel, contextul astral de la finalul săptămânii necesită un echilibru între ambițiile de carieră și responsabilitățile financiare față de familie, fiind indicată renunțarea la impunerea forțată a propriilor viziuni.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Munca de zi cu zi și rutina profesională trec prin transformări radicale pentru Capricorn. Conjuncția Venus-Uranus din Taur, de pe 23 aprilie, aduce nativilor câștiguri financiare surpriză dintr-o activitate creativă sau dintr-un proiect independent.

Din 24 aprilie, intrarea lui Venus în Gemeni eficientizează sarcinile la locul de muncă, iar relațiile cu echipa devin mult mai armonioase.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea lui Uranus în Gemeni, pe 26 aprilie. Acest tranzit inițiază un ciclu de șapte ani dedicat inovației în mediul profesional și în stilul de viață, impunând integrarea noilor tehnologii în rutina zilnică.

La finalul săptămânii, contextul astral solicită o gestionare riguroasă a bugetului personal, fiind necesară prudența pentru a proteja investițiile pe termen lung.