Horoscop săptămâna 11 -17 august 2025. Armonie, claritate și șanse noi pentru toate zodiile

Horoscopul săptămânii 11-17 august 2025 aduce schimbări importante în plan astrologic, odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea directă și întâlnirea benefică dintre Venus și Jupiter, care promite armonie, claritate și noi oportunități pentru toate zodii

Mercur revine la mișcarea directă în Leu. Cei doi benefici, Venus și Jupiter, se întâlnesc în Rac și aduc o vibrație de armonie și înțelegere, care poate reaprinde relațiile de suflet și familie.

Horoscop Berbec săptămâna 11 -17 august 2025

Registrul astral al săptămânii aduce vești bune pentru nativii Berbec, care încep cu un plus de energie creativă și mentală datorită revenirii lui Mercur la mișcarea directă, în 11 august. Berbecii se pot exprima liber acum, fără blocaje sau neînțelegeri, să reia dialoguri cu persoana iubită, copiii sau un proiect pe care l-au amânat.

Venus și Jupiter, cei doi benefici, își unesc forțele pe 12 august și aduc evenimente plăcute, armonie în familie și șansa să-și înfrumusețeze spațiul de locuit. Au parte, de asemenea, de momente de liniște și iubire alături de cei dragi. Poate fi o zi cu o încărcătură emoțională pozitivă.

Tot pe 12 august, Saturn din Berbec formează un aspect armonios cu Uranus din Gemeni, ceea ce poate aduce idei originale, care vin la pachet cu o atitudine matură și multă responsabilitate în tot ce întreprind. Este un moment excelent pentru a lua o decizie inspirată sau pentru a iniția un dialog, care să clarifice niște situații.

Spre finalul săptămânii, Mercur și Marte formează un aspect armonios, care aduce energie proaspătă în relațiile de cuplu sau în parteneriatele importante. Berbecii sunt mai deschiși dialogului, ai claritate în exprimare și mai dispuși să colaboreze, chiar acolo unde, în trecut, au existat tensiuni.

Horoscop Taur săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată vine cu o energie care clarifică lucruri și aduce mai multă stabilitate emoțională pentru nativii Taur.

Mercur își reia mersul direct prin Leu, pe 11 august, aducând o comunicare mai bună în familie și o perspectivă mai clară asupra unor chestiuni legate de locuință sau viața personală. Este un moment bun pentru a rezolva neînțelegeri mai vechi sau pentru a se ocupa de organizarea spațiului în casă.

Pe 12 august, Venus, guvernatoarea nativilor, și Jupiter, marele benefic, aduc vești sau informații surpriză și șanse în zona comunicării, învățării sau în interacționarea cu ceilalți. Un mesaj sau o surpriză le poate aduce oportunități de a-și exprima ideile mai convingător și plăcut.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus, planeta imprevizibilului, anunță o perioadă, în care o idee neașteptată sau un gând poate deveni baza unei soluții financiare. Taurii au șansa să combine înțelepciunea cu un moment de inspirație practică.

Spre finalul săptămânii, un aspect armonios, format între Mercur și Marte, îi ajută pe Tauri să fie mai eficienți în organizarea rutinei zilnice, să-și planifice activitățile casnice, să rezolve chestiuni administrative, în privința sănătății și găsirea echilibrului.

Horoscop Gemeni săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna le aduce nativilor Gemeni energie și claritate în zona comunicării și deciziilor, odată cu revenirea la mișcarea directă prin Leu a lui Mercur, guvernatorul lor, din 11 august.

Gemenii se vor simți, din nou, în largul lor, își găsesc mai ușor cuvintele, gândurile se ordonează, iar discuțiile importante pot fi reluate.

Cei doi benefici, Venus și Jupiter, formează un aspect strâns în Rac, pe 12 august, și pot aduce vești bune sau beneficii în zona financiară. Nativii pot primi un cadou, negociază un contract, vine o ofertă avantajoasă sau apare o oportunitate de a-și valorifica mai bine abilitățile.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios, care marchează un moment de revelație, legat de planurile de viitor sau un proiect de grup. O idée originală merită să fie pusă în practică, iar influența lui Saturn sprijină demersurile.

Spre finalul săptămânii, este rândul lui Mercur și Marte să formeze un aspect armonios, care aduce dispoziție de socializare, curaj în exprimarea sentimentelor și creativitate în petrecerea timpului liber.

Horoscop Rac săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată vine cu energie bună, clarificări și momente, în care nativii Rac se vor simți mai siguri pe ei și pe ce vor să realizeze.

Pe 11 august, Mercur, planeta comunicării, revine la mișcarea directă în Leu, ceea ce aduce o mai bună organizare a situației financiare, a resurselor și valorilor personale. Dacă în ultimele săptămâni, nativii au amânat decizii legate de buget, acum lucrurile încep să se limpezească.

Pe 12 august se formează un aspect strâns între Venus și Jupiter în Rac, în casa personalității, care aduce un moment de strălucire personală, în care farmecul și încrederea în abilitățile lor vor fi la cote înalte. Recomandarea este pentru a profita să se pună în valoare, pentru că vor înregistra un succes.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios, care le oferă o viziune matură și inspirată asupra parcursului profesional. Un vis mai vechi revine în actualitate, iar schimbările care se fac în pași mici pot aduce stabilitate.

Spre finalul săptămânii, Marte și Mercur își unesc forțele și favorizează discuțiile legate de casă, familie, investiții pe termen lung. Este, de asemenea, un moment bun să comunice deschis cu cei dragi despre nevoile lor, să ia decizii importante, care vizează casa.

Horoscop Leu săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată vine cu o energie revigorantă pentru nativii Leu, care sunt sprijiniți să-și recapete încrederea.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcare directă prin casa personalității, aducând mai multă claritate în gânduri, discurs și exprimare personală. După o perioadă de trei săptămâni, în care s-au simțit neînțeleși, acum au curajul să spună ce simt, să se afirme, să ia decizii privind un parcurs personal.

Venus și Jupiter, cei doi benefici, își unesc forțele în Rac, pe 12 august, pe sectorul frământărilor interioare, introspecției, meditației și trecutului și aduc un moment de vindecare, a unei înțelegeri și a unei susțineri în planul interior. Este o zi ideală pentru reflecție, introspecție sau pentru retragere din agitația cotidiană.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios, care susțin idei îndrăznețe legate de studii, planuri pe termen lung sau proiecte de viitor. Unii dintre nativi se gândesc să urmeze un curs, să călătorească, să se implice într-un proiect de grup.

La finalul săptămânii, este rândul planetelor Mercur și Marte să formeze aspecte armonioase. Sunt favorizate discuțiile sincere și au ocazia să-și exprime clar intențiile, să rezolve neînțelegeri sau pregătească planuri.

Horoscop Fecioara săptămâna 11 -17 august 2025

În săptămâna analizată, nativii Fecioară sunt invitați la reflecție, introspecție, conectare cu dorințele profunde. Se pot repoziționa față de anumite planuri de viitor.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcarea directă prin Leu, aducând mai multă claritate în gândurile interioare. Nativii care au simțit neliniște în ultimele săptămâni, acum încep să vadă lucrurile într-o lumină mai clară.

Venus și Jupiter, cei doi benefici, își unesc forțele în Rac, pe 12 august, în zona prietenilor, vieții sociale și planurilor de viitor. Fecioarele pot primi susținere nesperată. De asemenea, pot simți că sunt apreciați și valorizați de către cei din jur.

Tot pe 12 august, aspectul armonios, format între Saturn și Uranus, aduce transformări în carieră. Nativii pot avea o idée curajoasă privind un pas important profesional sau să-și restructureze obiectivele pe termen lung.

Spre finalul săptămânii, Mercur și Marte aduc inspirație în planul financiar. Fecioarele pot găsi o soluție practică pentru o cheltuială sau să planifice un mod nou, dar eficient, de a-și folosi resursele personale.

Horoscop Balanță săptămâna 11 -17 august 2025

Contextul astrologic din această săptămână le susține nativilor Balanță demersurile în planul personal și profesional.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcarea directă prin Leu și începe să le aducă nativilor mai multă claritate în legăturile cu prietenii, proiectele de grup sau în planurile de viitor. Comunicarea în aceste domenii devine mai fluentă, iar ideile sunt primite cu mai multă deschidere.

Cei doi benefici, Venus și Jupiter, formează un aspect armonios, pe 12 august, în Rac, pe casa carierei și aspirațiilor profesionale. Balanțele au parte de un moment de maximă vizibilitate, recunoaștere sau oportunități profesionale.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus susțin o viziune matură și curajoasă în relații sau parteneriate și pot găsi o cale să îmbine stabilitatea cu evoluția. De asemenea, este un moment bun pentru a face un pas înainte într-o relație sau pentru a începe o colaborare cu impact pe termen lung.

Spre finalul săptămânii, este randul lui Mercur și a lui Marte să formeze un aspect armonios, care le ofere încredere, claritate mentală și inițiativă în prezentarea ideilor.

Horoscop Scorpion săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată vine cu o energie, care îi ajută pe nativii Scorpion să facă ordine, să privească înainte cu încredere, să construiască pas cu pas direcția în carieră.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcarea directă prin Leu, și le oferă mai multă claritate în privința unor decizii profesionale. Dacă au avut parte de întârzieri, blocaje sau incertitudini legate de statutul sau de direcția profesională, acum vor începe să vadă din nou drumul.

Cei doi benefici, Venus și Jupiter, formează un aspect strâns, în Rac, pe 12 august, și anunță un moment excelent pentru a se deschide către noi orizonturi, fie printr-o călătorie, prin învățare sau printr-o conexiune cu cineva din altă țară. De asemenea, intuiția și deschiderea către spiritualitate pot aduce răspunsuri importante.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios și le aduc nativilor o revelație despre cum să-și gestioneze mai bine timpul sau energia în raport cu obligațiile și rutina zilnică.

Spre finalul săptămânii, Mercur și Marte sprijină planificarea, strategia și lucrul la un proiect important profesional.

Horoscop Săgetător săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată le aduce nativilor Săgetător inspirație, deschidere mentală și ocazia să-și lărgească orizontul cunoașterii.

Pe 11 august, Mercur își reia mersul direct prin Leu, semn că de acum încolo Săgetătorilor le revine claritatea în gândire, mai ales în ceea ce privește pregătirea profesională și schimburile de experiență, planurile de călătorie, viziunea despre viitor și filosofia de viață. Nativii care au simțit confuzie în legătură cu direcția, acum încep să vadă drumul.

Venus și Jupiter, cei doi benefici, formează un aspect strâns în Rac, pe 12 august, în sectorul intereselor financiare, a relațiilor profunde și transformărilor. Nativii pot primi sprijin emoțional sau financiar sau se pot apropia mai mult de cineva de care simt o conexiune autentică.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios, care susține relațiile și implicarea în proiecte creative sau o relație pe termen lung. Nativii cu o relație stabilă pot pune baze noi, iar cei implicați într-o colaborare să schimbe termenii, să vină cu idei îndrăznețe.

Spre finalul săptămânii, se activează casa prietenilor și grupurilor pe care Săgetătorii le frecventează. O idée este susținută sau un proiect de echipă ar putea să se deruleze într-o altă formă.

Horoscop Capricorn săptămâna 11 -17 august 2025

Săptămâna analizată aduce pentru Capricorni preocupări pentru relații, parteneriatele profesionale și sfera financiară.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcarea directă în Leu, și nativii pot avea mai multă claritate în chestiunile financiare, resursele comune, investiții. Dacă în ultima perioadă situația banilor a fost încurcată sau au căutat să se organizezi mai bine și au apărut blocaje, acum lucrurile intră în normal.

Pe 12 august, cei doi benefici, Venus și Jupiter, formează un aspect strâns în Rac și aduc oportunități și șanse într-un parteneriat sau o relație. Cei singuri au șansa să-și întâlnească partenerul, iar cei aflați deja într-o relație, pot avea parte de evenimente în planul afectiv, pentru relansarea relației de cuplu.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus formează un aspect armonios și sprijină eforturile de a aduce mai multă stabilitate în viața de zi cu zi. Poate fi vorba despre o restructurare a programului de lucru, o soluție legată de casă sau o metodă inovatoare de a-și echilibra timpul între viața personală și cea profesională.

Spre finalul săptămânii, este rândul lui Mercur și Marte să-și unească forțele, oferindu-le nativilor curajul să vorbească deschis, să susțină o idee, un proiect de echipă sau o colaborare.

Horoscop Vărsător săptămâna 11 -17 august 2025

Nativii Vărsător sunt sprijiniți, în săptămâna analizată, să-și îmbunătățească relațiile, să încerce să se facă mai bine înțeleși la locul de muncă sau în colaborările importante din viața lor.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcare directă în Leu, prin sectorul relațiilor, asocierilor, parteneriatelor și colaborărilor, unde se pot relua dialoguri, negocieri, înțelegeri. Comunicarea devine mai clară, constructivă și pot lua decizii fără să le mai fie teamă că se râzgândesc sau intervin schimbări, blocaje sau neînțelegeri.

Cei doi benefici, Venus și Jupiter, își unesc forțele în Rac, pe 12 august, pe sectorul muncii, rutinei zilnice și sănătății și aduc șanse și oportunități legate de muncă. Posibil să primească aprecieri, recunoaștere pentru eforturile depuse, să găsească soluții să-și facă viața mai ușoară sau echilibrată.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus, guvernatorul nativilor, formează un aspect armonios și favorizează ideile creative, originale. Unii nativi pot avea o revelație în legătură cu un proiect personal. Relațiile cu rudele devin mai deschise schimbării abordării și comunicării.

La finalul săptămânii, contextul astrologic le oferă nativilor impulsul să acționeze, să exploreze, să învețe ceva nou sau să poarte conversații plăcute cu o persoană aflată în străinătate. De asemenea, este un moment bun pentru călătorii sau planuri de călătorii și discuții despre viitorul comun într-o relație.

Horoscop Pești săptămâna 11 -17 august 2025

În săptămâna analizată nativii Pești au parte de mai multă claritate, creativitate și stabilitate în viața de zi cu zi.

Pe 11 august, Mercur revine la mișcarea directă în Leu, după o perioadă de câteva săptămâni, în care planeta comunicării a încurcat și răscolit lucrurile la locul de muncă cu scopul să reorganizeze mai bine sarcinile, programul și comunicarea cu cei cu care se desfășoară activități profesionale. Dacă au existat neînțelegeri sau întârzieri în transmiterea unor informații, acum lucrurile încep să șe așeze.

Venus și Jupiter, cei doi benefici, formează un aspect armonios, pe 12 august, care aduce bucurie, romantism și inspirație în planul sentimental. Este o zi excelentă pentru ca nativii Pești să se exprime creativ, să petreacă timpul cu persoanele dragi sau să înceapă o poveste de iubire.

Tot pe 12 august, Saturn și Uranus sprijină luarea unor decizii financiare legate de casă, familie sau bunuri materiale importante. Peștii pot avea idei practice, inovatoare despre cum să-și gestioneze mai eficient resursele.

Spre finalul săptămânii, Marte și Mercur aduc o energie favorabilă unor discuții legate de banii comuni, investiții sau subiecte pe teme sensibile, pe care le-au evitat. Peștii au mai mult curaj să exprime ce gândesc, să clarifice aspecte intime sau financiare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













