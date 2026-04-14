Prima parte a săptămânii stă sub semnul aspectului favorabil format de Venus și Jupiter. Această conjunctură susține suplimentarea veniturilor și consolidarea parteneriatelor profesionale. Tranzacțiile și proiectele bazate pe administrarea banilor sunt cele mai avantajate. Pe de altă parte, influența adusă de Mercur și Uranus ajută la găsirea unor idei originale, deblocând discuțiile sau sarcinile profesionale.

Din 15 aprilie, trecerea lui Mercur în Berbec imprimă un ritm mult mai alert. Modul de comunicare devine ferm, la obiect și axat pe rezultate rapide. Pe 16 aprilie, această energie este amplificată de Marte și Pluton, care susțin acțiunea și consolidarea poziției în carieră.

Evenimentul din 17 aprilie, respectiv Luna Nouă din Berbec, anunță noi începuturi, fiind momentul ideal pentru luarea unor decizii radicale și pentru demararea unor planuri profesionale.

La finalul săptămânii, Mercur și Pluton scot la lumină detalii esențiale din contracte.

Totodată, intrarea Soarelui în Taur, pe 19 aprilie, direcționează toată energia acestei perioade către un singur obiectiv major: obținerea stabilității materiale pe termen lung.

Patru zodii cu schimbări majore în plan profesional și financiar:

Rac/ Ascendent în Rac

La începutul săptămânii, nativii Rac beneficiază de o susținere astrală majoră în sfera profesională. Datorită interacțiunii pozitive dintre Venus și Jupiter din Rac, aceștia finalizează cu succes negocieri, semnează contracte profitabile și pun bazele unor parteneriate durabile. Astrele le aduc în prim-plan eforturile din trecut, facilitând promovările și consolidându-le reputația.

Odată cu Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie, începe un nou capitol în carieră. Nativii primesc oferte de lucru cu responsabilități noi și recompense financiare pe măsură, având șansa să se afirme.

La final de săptămână, tandemul Marte-Saturn impune respectarea unor termene și aduce cerințe suplimentare de la superiori. Deși sarcinile devin mai complexe, veniturile se majorează, dar doar cu condiția unei organizări impecabile și a disciplinei.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, perioada aduce schimbări esențiale în gestionarea bugetului comun și a investițiilor pe termen lung.

Interacțiunea armonioasă dintre Venus și Jupiter de la debutul săptămânii favorizează obținerea unor fonduri suplimentare sau aprobarea unor finanțări importante pentru activitățile profesionale. Odată cu Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie, Fecioarele au ocazia să încheie acorduri noi sau să își reconfigureze datoriile și parteneriatele, luând decizii ferme care elimină pierderile. Astfel, își pot consolida rapid poziția.

Spre sfârșitul intervalului, conjuncția dintre Marte și Saturn le testează abilitățile de planificare. Nativii se confruntă cu obligații materiale, care necesită abordări realiste, disciplină și o atenție sporită la detalii în orice negociere. Atingerea stabilității financiare depinde exclusiv de rigoarea cu care își administrează resursele, de evitarea riscurilor și de efortul asumat.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion înregistrează progrese semnificative la locul de muncă, susținuți de un context astral axat pe performanță și ambiție.

În primele zile, influența benefică a planetelor Venus și Jupiter le aduce oportunități clare de a-și suplimenta veniturile prin preluarea unor proiecte noi și profitabile.

Pe 17 aprilie, Luna Nouă în Berbec le activează sfera rutinei profesionale, fiind un moment excelent pentru a lansa inițiative, a-și reorganiza programul zilnic sau pentru a eficientiza fluxul de lucru. Toate deciziile luate acum vizează direct creșterea productivității și obținerea unor rezultate concrete.

Finalul săptămânii aduce însă provocări din cauza interacțiunii Marte-Saturn, care solicită un volum mare de muncă și responsabilități dificile. Pentru a respecta termenele impuse, Scorpionii trebuie să își gestioneze sarcinile cu multă concentrare, eliminând orice distragere și stabilind prioritățile.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Nativii Săgetător au parte de o săptămână extrem de dinamică, concentrată pe lansarea unor proiecte independente și pe monetizarea abilităților.

La începutul săptămânii, aspectele favorabile dintre Venus și Jupiter deschid uși către colaborări avantajoase și sporesc încasările din activități creative sau pasiuni pe care acum le pot transforma în surse de venit.

Odată cu Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie, nativii trec direct la fapte. Încep proiecte îndrăznețe și ies în față cu soluții originale, reușind astfel să se remarce și să câștige atenția unor potențiali parteneri.

Totuși, finalul săptămânii impune restricții, pe fondul conjuncției Marte-Saturn. Ideile puse în practică necesită acum o abordare pragmatică, o disciplină financiară și eforturi susținute pentru a deveni rentabile. Săgetătorii sunt nevoiți să evite cheltuielile, să își prioritizeze investițiile și să își asume responsabilitatea pe termen lung pentru deciziile luate.