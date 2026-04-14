O cameră de bord montată pe mașina prietenilor a surprins scenele de după impact.

În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum tinerii își urmăreau prietenii prin pădure, pe drumul național 1L, din direcția Palatului Snagov.

În discuțiile dintre cei doi ar fi fost menționat tânărul șofer de 20 de ani care a sfârșit în accident. Iar comentariul făcut era legat de stilul periculos de conducere pe care l-ar fi avut.

Când au văzut crengile de pe șosea, cei doi amici și-au dat seama imediat că ceva rău s-a întâmplat, anume că prietenii lor au ieșit cu mașina de pe șosea. Au sunat imediat la 112, însă, din păcate, cei doi tineri, ambii de 20 de ani, nu au mai putut fi salvați.

Aceste imagini vor ajunge la dosarul deschis de polițiști pentru ucidere din culpă. Tot acolo se așteaptă și analizele toxicologice de la INML. Abia după ce vor fi analizate toate probele, anchetatorii vor putea spune cum s-a produs mai exact accidentul și din vina cui.