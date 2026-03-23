Debutul săptămânii, pe 23 martie, aduce în prim-plan conjuncția Lună-Uranus în zodia Taur, un aspect care inspiră soluții practice și inedite pentru suplimentarea câștigurilor sau schimbărilor profesionale.

Această dinamică este echilibrată de influența Soarelui și a lui Saturn din Berbec, dar și de prezența lui Pluton în Vărsător. Prin urmare, inițiativele noi primesc o formă structurată, oferind capacitatea de a transforma o idee într-un proiect concret.

La mijlocul săptămânii, aspectul strâns dintre Soare și Saturn sprijină preluarea unor sarcini mai dificile, deschizând calea către avansare în mediul profesional.

În paralel, aspectul armonios dintre Soare și Pluton aduce autoritate și o mare putere de influență.Totodată, relația dintre Lună și Venus creează un cadru prielnic pentru a discuta bugete sau pentru a stabili măriri salariale.

Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Lună și Jupiter din Rac, alături de sprijinul venit de la Mercur și Marte, sincronizează spiritul practic cu inițiativa. Angajamentele din aceste zile au potențial de creștere, iar direcțiile alese în plan profesional se bucură de stabilitate și continuitate.

Nativii Berbec, Fecioară, Scorpion și Vărsător sunt pregătiți să valorifice oportunitățile profesionale.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, săptămâna se remarcă prin decizii importante, având Soarele și Saturn chiar în semnul lor.

Pe 23 martie, conjuncția Lună-Uranus le poate aduce o idee inspirată pentru a-și diversifica veniturile. Susținuți de planetele din semnul lor, Berbecii au energia și inițiativa necesare pentru a pune planurile în mișcare.

Ziua de 24 martie solicită prudență. Aspectul tensionat dintre Lună și Marte, guvernatorul lor, le poate testa răbdarea în relațiile profesionale, fiind recomandat să evite reacțiile impulsive la locul de muncă.

Pe 25 martie, conjuncția Soare-Saturn le consolidează poziția și aduce roadele muncii. Abordează sarcinile cu mai multă maturitate, iar sprijinul lui Pluton îi ajută să se impună în negocieri.

Pe 26 martie, aspectul armonios dintre Lună, Jupiter, Mercur și Marte facilitează finalizarea unei colaborări profitabile. Este un moment oportun pentru a semna un contract care le asigură stabilitatea financiară pe termen lung.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Nativii Fecioară sunt avantajați în sfera asocierilor și dezvoltării profesionale pe parcursul acestei săptămâni.

Pe 23 martie, conjuncția Lună-Uranus le poate aduce oportunități financiare dintr-o direcție nouă, posibil legate de o specializare recentă sau de o colaborare la distanță.

Ziua de 24 martie solicită tact. Aspectul tensionat dintre Lună și Marte poate genera o ușoară presiune din partea colaboratorilor. Diplomația este esențială pentru a gestiona aceste momente cu calm, fără a afecta parteneriatele pe termen lung.

Pe 25 martie, conjuncția Soare-Saturn le aduce stabilitate în administrarea bugetului sau în atragerea unor fonduri. Susținerea lui Pluton le ascute spiritul analitic, ajutându-i să ia decizii financiare înțelepte, în timp ce Venus facilitează acordurile.

Pe 26 martie, alinierea armonioasă dintre Lună, Jupiter și guvernatorul lor, Mercur, alături de Marte, le oferă o viziune clară în plan profesional. Nativii pot semna contracte avantajoase care le le pot aduce câștiguri sigure.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, sectorul parteneriatelor devine ofertant pe parcursul acestei săptămâni.

Pe 23 martie, conjuncția Lună-Uranus poate atrage o propunere de afaceri inedită sau o schimbare benefică în condițiile unui contract existent.

Ziua de 24 martie solicită autocontrol. Aspectul tensionat dintre Lună și Marte, guvernatorul lor, le poate provoca stări de irascibilitate la locul de muncă. Este indicat să evite confruntările de orgoliu cu superiorii sau cu cei cu care desfășoară activități.

Pe 25 martie, conjuncția Soare-Saturn îi ajută să își eficientizeze programul și să își asume responsabilități noi. Datorită susținerii venite de la Pluton, determinarea este imediat remarcată, facilitând obținerea unor condiții mult mai bune în negocieri.

Pe 26 martie, având Luna și Jupiter într-un aspect armonios cu Mercur și Marte, Scorpionii împletesc intuiția cu acțiunea strategică. Discuțiile se finalizează favorabil, iar contractele semnate promit o creștere financiară.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Nativii Vărsător au parte de o perioadă favorabilă pentru planurile din carieră și inițiativele financiare pe parcursul acestei săptămâni.

Pe 23 martie, conjuncția dintre Lună și guvernatorul lor, Uranus, poate genera o decizie financiară rapidă și inspirată, legată de o investiție importantă pentru viitorul lor.

Ziua de 24 martie solicită chibzuință. Tensiunea dintre Lună și Marte necesită atenție sporită în gestionarea cheltuielilor, unde se recomandă evitarea achizițiilor făcute sub impulsul momentului.

Pe 25 martie, conjuncția Soare-Saturn le aduce maturitate în comunicare, fiind o zi potrivită pentru a-și structura obiectivele profesionale. Totodată, Pluton, aflat chiar în semnul lor, le conferă autoritate și putere de convingere în fața interlocutorilor.

Pe 26 martie, aspectul armonios dintre Lună, Jupiter, Mercur și Marte sprijină obținerea unor rezultate concrete. Vărsătorii pot atrage colaborări profitabile sau pot obține o renegociere salarială avantajoasă, care le validează munca depusă.