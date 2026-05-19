Niște microorganisme au înflorit în această perioadă pe zeci de kilometri pătrați. Este vorba despre un soi de alge învelite în calcar. Acestea își schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina.

În aceste zile, Marea Neagră arată spectaculos, mai ales în larg.

Culoarea deosebită poate fi văzută pe tot litoralul, așa cum arată și imaginile din satelit.

Oana Vlas, cercetător INCDM: „Se pot vedea niște vortexuri foarte interesante, niște nuanțe foarte intense, în zona costieră un pic mai verde, pentru că sunt date de sedimentele aduse de Dunăre, iar spre zona de larg se vede o nuanță de turcoaz mult mai intensă.”

﻿Se întâmplă asta pentru că se înmulțesc niște microorganisme acoperite cu o carcasă din calcit, un mineral natural.

Răzvan Popescu Mirceni, biolog: „Au proprietatea de a reflecta lumina cerului și de aceea vedem marea albastră. Ele sunt o resursă de hrană foarte importantă pentru zooplancton, care la rândul său reprezintă baza cea mai importantă pentru hrana peștilor.”

Fenomenul apare primăvara.

În mod obișnuit, marea are nuanțe închise, gri-albăstrui, însă acum vedem nuanțe de turcoaz pe o distanță de câțiva kilometri. Această culoare spectaculoasă va dispărea treptat, odată ce vremea se va schimba, iar curenții se vor intensifica.

Spectacolul mării se încheie după câteva zile.