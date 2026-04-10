Vecinii au chemat pompierii care l-au găsit pe bărbat fără viață.

Bărbatul locuia într-un imobil cu mai multe locuinţe una lipită de cealaltă, cu o curte comună. O vecină a văzut fumul gros și a sunat după ajutor. La sosirea pompierilor, în încăpere nu se putea respira, iar bărbatul zăcea pe pat cu arsuri la nivelul picioarelor.

Vecină: ”Am văzut fum cum iasă pe undeva, și n-am știut. Zic poate iasă cineva la țigară, atunci am chemat pe vecinu când am văzut că e fum mai mult. Și atunci am chemat pompierii”.

În camera unde se afla bărbatul erau multe teancuri de haine, care s-au aprins de la țigară. Cel mai probabil bărbatul s-a intoxicat cu fum.

Ionuț Cătălin Gavrilă - Comandant Detașamentul 1: ”Ajunși la fața locului am constatat că incendiul se manifesta cu pericol de proagare la alte vecinătăți. În acea încăpere se afla o victimă, a fost extrasă de urgență, acasta neprezentând semne vitale. Cauză probabilă a incendiului este o țigară lăsată aprinsă”.

Pompierii le atrag atenția fumătorilor să nu-şi aprindă ţigara dacă sunt obosiţi şi vor să se odihnească în pat sau pe un fotoliu. Doborâţi de somn, pot provoca un incendiu.