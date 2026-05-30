Pe litoral au fost 18 grade, însă din cauza vântului puternic temperatura resimțită a fost cu cel puțin 2 grade mai scăzută. Dacă n-au putut să facă o baie în mare așa cum sperau, mulți și-au petrecut ziua în pași relaxați, de plimbare pe faleză însoțiți, de sunetul valurilor.

Plajele din Mamaia nu au fost pline de turiști în costume de baie, așa cum sperau mulți dintre ei. Iar șezlongurile au rămas neocupate, chiar dacă tariful de închiriere este la nivel de extrasezon - 25 de lei pe zi.

Bărbat: „Noi am plecat de acasă hotărâți să facem o baie, dar vremea e total diferită.//Noi mergem, plouă, ninge, noi mergem”.

Alții s-au plimbat pe malul marii.

Femeie: „Încerc să supraviețuiesc, ne-am îmbrăcat adecvat. Da, să facem plajă măcar, dar asta e, marea e frumoasă oricând”.

Partea bună este că, în vacanță, vremea trece adesea pe locul doi. Mulți s-au așezat la terase ori au fost atrași de mâncarea pregătită la un festival pescăresc.

O porție de vulpe de mare costă 35 de lei, midiile 40 de lei, scrumbia 50 de lei, iar calcanul de Marea Neagră 40 de lei.

La malul marii, până pe 21 iunie, turiștii se pot bucura de tarife reduse prin programul „Litoralul pentru Toți”, la care s-au înscris 84 de unități de cazare.

Și stațiunile de la munte s-au animat în aceste zile.

Corespondent PRO TV: „La prânz, la Brașov erau 17 grade și a plouat mărunt, dar asta nu i-a descurajat pe turiști să iasă la plimbare pentru că în cele din urmă soarele și-a făcut simțită prezența”.

Piața Sfatului a fost plină de vizitatori. Pentru cei mici, aici a fost instalat un perete de escaladă înalt de aproximativ zece metri înălțime.

Turistă: „Ne plimbăm, ne relaxăm, prin Brașov și prin împrejurimi. E aglomerat astăzi, dar găsim și locuri mai liniștite”.

La fel ca pe litoral, și aici terasele au fost pline.

David Bebelea, reprezentant restaurant: „O masă de două persoane duce undeva, cu o ciorbă și un fel principal, undeva la 200 lei. Tochitura cu mamaliguță e cea mai populară, poate un ciolan cu fasole.”

În Poiana Brașov hotelierii spun că au un grad de ocupare de peste 80 la sută în acest weekend prelungit