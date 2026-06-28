Între 28 iunie și 11 august 2026, Marte, planeta acțiunii, tranzitează zodia Gemeni, anunțând o perioadă dominată de capacitate rapidă de adaptare și de tendința de a derula mai multe activități simultan.

Ideile curg fără oprire, iar rutina zilnică face loc nevoii de explorare și flexibilității. Totuși, concentrarea susținută devine dificilă. Din cauza curiozității, există riscul major de a începe proiecte numeroase și de a le lăsa neterminate.

Sectorul comunicării este puternic dinamizat. Deși este un context astral excelent pentru negocieri rapide și convingătoare, ritmul alert al dialogurilor necesită prudență. Agitația, oboseala mentală și tendința de a vorbi înainte de a procesa informația pot aduce foarte ușor neînțelegeri și dispute.

Cum impactează zodiile intrarea lui Marte în Gemeni

Berbec / Ascendent în Berbec

Berbecii încep o etapă plină de curiozitate și agilitate mentală. Se fac remarcați prin idei și o dorință constantă de a dialoga. Rutina obișnuită este înlocuită de un ritm alert, cu multe deplasări și schimburi de mesaje. Pentru a nu transforma acest entuziasm în conflicte, este esențial să evite reacțiile verbale impulsive. Răbdarea și diplomația vor fi cele mai bune instrumente pentru a menține armonia cu cei din jur.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, perioada următoare este marcată de un interes pentru bani și resurse materiale. Planeta acțiunii îi motivează să caute surse suplimentare de venit și le sporește agilitatea în luarea deciziilor. Deși oportunitățile de a face profit se înmulțesc, crește proporțional și tentația cheltuielilor. Pentru a nu destabiliza bugetul, se recomandă o organizare riguroasă și evitarea deciziilor financiare luate sub impulsul momentului.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Gemenii beneficiază din plin de energia adusă de Marte. Contextul astral le amplifică spiritul de inițiativă și curajul de a acționa. Sunt avantajați în lansarea unor proiecte noi și au o putere de convingere remarcabilă atunci când își apără opiniile. Singurul risc major este dispersarea. Deoarece vor fi tentați să se implice în numeroase activități concomitent, trebuie să învețe să își direcționeze atenția către priorități, pentru a-și proteja energia.

Rac / Ascendent în Rac

Tranzitul lui Marte îi invită pe nativii Rac la o pauză de la zgomotul exterior, redirecționând energia către zona frământărilor interioare. Urmează săptămâni marcate de introspecție și procesări profunde. Nativii își vor pregăti strategiile în tăcere, preferând discreția totală. Totodată, este un moment oportun pentru lăsarea în urmă a bagajelor emoționale. Pentru a face față acestei perioade solicitante, este esențial să își rezerve timp pentru reechilibrare psihică și fizică.

Leu / Ascendent în Leu

Leii intră într-o etapă dinamică pe plan social. Tranzitul planetei acțiunii le aduce o viață socială mult mai animată, cu ieșiri cu prietenii și implicare în activități de grup. De asemenea, Leii preiau inițiativa și atrag atenția prin viziunea lor. Totuși, comunicarea vine și cu provocări. Din cauza unor opinii divergente, se pot isca tensiuni destul de rapid. Pentru a evita certurile, cel mai bine este să lase orgoliul deoparte și să asculte și părerile celor din jur.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, planeta acțiunii aduce mult dinamism în carieră și o vizibilitate crescută. Nativii sunt mult mai deschiși în comunicarea cu șefii sau cu persoanele de decizie și își asumă mai multe responsabilități. Se fac remarcați prin flexibilitate și prin numeroase idei bune, gestionând excelent schimbările de la locul de muncă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Sectorul asociat cunoașterii, lărgirii orizonturilor, perfecționării profesionale și filosofiei de viață este puternic activat de Marte în Gemeni. Sub această influență, Balanțele simt un impuls puternic de a explora domenii inedite, fiind motivate să se implice în programe de studiu sau să planifice plecări la drum. Interacțiunile cu persoane din străinătate decurg excelent. Deși atitudinea lor este orientată spre progres, pentru a menține armonia este indicat să ocolească polemicile axate pe credințe personale.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion își concentrează atenția asupra banilor pe care îi gestionează împreună cu alții, fie că este vorba de partener, fie de asocieri profesionale. Au inițiativă și găsesc soluții imediate la blocajele materiale. Având o intuiție ascuțită, evaluează cu claritate intențiile celor cu care lucrează. Pentru a nu înregistra pierderi, trebuie să evite speculațiile financiare și să clarifice foarte bine detaliile oricărui parteneriat.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, energia lui Marte se concentrează pe zona asocierilor și a vieții în doi. Schimburile de replici cu cei din jur se înmulțesc, nativii fiind mereu dornici de dezbateri. Totuși, aceștia trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care își susțin argumentele, deoarece rigiditatea în gândire poate stârni tensiuni. Diplomația și dorința de a ajunge la un numitor comun reprezintă soluții pentru a asigura buna funcționare a relațiilor.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Sfera muncii și a responsabilităților de zi cu zi devine extrem de activă pentru Capricorni. La locul de muncă, lucrurile se mișcă cu viteză, cerându-le nativilor să se adapteze din mers și să rezolve rapid cerințele noi. Mediul profesional se animă considerabil, fiind marcat de numeroase schimburi de mesaje și discuții. Pentru a face față acestei perioade solicitante fără a ajunge la epuizare, este recomandat ca nativii să se bazeze pe o organizare strictă a programului de lucru.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Sfera asociată relaxării, timpului liber și relațiilor romantice primește un impuls de energie. Nevoia Vărsătorilor de a experimenta crește vizibil, iar aceștia își îndreaptă atenția către tot ceea ce le stârnește interesul și imaginația. În plan afectiv, sunt mult mai deschiși, comunicativi și dornici să flirteze, transformând orice simplă interacțiune într-una captivantă.

Pești / Ascendent în Pești

Sfera asociată vieții de familie și locuinței devin principalele puncte de interes pentru nativii Pești. Aceștia se implică într-o serie de activități casnice, fie că plănuiesc reamenajări, fie că se ocupă de reparații. Dialogurile cu membrii familiei sunt dinamice, mintea lor căutând soluții practice. Deoarece ritmul este unul alert, pot apărea ușor tensiuni. Pentru a a păstra liniștea în cămin, este indicat să evite discuțiile în contradictoriu și să mizeze pe colaborare în familie.