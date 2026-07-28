Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății a transmis un mesaj pe Facebook la aniversarea a 120 de ani de la înființarea primului serviciu de ambulanță din România în care le mulțumește angajaților din acest serviciu de urgență pentru munca lor

„Mulțumesc întregului personal — medici, asistenți, ambulanțieri, dispeceri și personal tehnic — pentru profesionalism, rigoare, rezistență și modul în care vă faceți datoria zi de zi, indiferent de condiții”, a scris Cseke Attila.

El mai aduaugă în mesajul său că „susținerea și dezvoltarea serviciilor de ambulanță rămân priorități esențiale pentru Ministerul Sănătății” și vorbește despre ultimele măsuri luate pentru angajații din acesto domeniu: deblocarea tuturor celor 445,5 posturi solicitate și digitalizarea serviciilor prin fonduri PNRR.

Mesajul ministrului interimar de la Sănătate vine la câteva ore după ce sindicaliștii Sanitas au declanșat greva generală în spitalele din toată țara. Angajații din spitale sunt nemulțumiți de legea salarizării, despre care spun că, în forma actuală, ar duce la scăderea veniturilor pentru mulți dintre ei. Principalele nemulțumiri sunt legate de plafonarea sporului de weekend la 30% și de limitarea sporului pentru condiții periculoase la 20%, doar pentru o parte dintre angajații din sănătate.

Luni seară, liderii de sindicat au avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și cu consilierul prezidențial Radu Burnete. Cei din sindicat spun că au fost discuții constructive și că autoritățile au înțeles nemulțumirile lor. Acum trebuie găsită sursa de finanțare pentru a rezolva toate aceste probleme.