Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că valurile repetate de căldură favorizează extinderea virusului West Nile în mai multe regiuni ale Europei, prin creșterea populațiilor de țânțari infectați, chiar în perioada în care milioane de oameni călătoresc în străinătate pentru vacanțe, relatează Express.

Avertismentul vizează destinații turistice populare precum Grecia, Italia, Spania și Franța, toate raportând în această vară cazuri de transmitere locală a virusului.

Unde au fost raportate cazuri de West Nile

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), până acum în acest sezon au fost confirmate 81 de cazuri în șase țări europene:

· Italia – 46 de cazuri

· Grecia – 21 de cazuri

· Macedonia de Nord – 5 cazuri

· România – 5 cazuri

· Spania – 3 cazuri

· Franța – 1 caz

Grecia a înregistrat cea mai rapidă creștere în ultima perioadă, 14 dintre cele 21 de cazuri fiind raportate doar în ultima săptămână. Douăzeci de pacienți au suferit complicații grave la nivelul creierului sau sistemului nervos, iar 13 persoane sunt încă internate în spital.

Italia are cel mai mare focar de până acum, cu 46 de infecții confirmate în 20 de provincii.

Dr. Hans Henri P. Kluge, directorul regional pentru Europa al OMS, a declarat: „Virusul West Nile nu este o amenințare nouă, însă condițiile care favorizează răspândirea sa se schimbă rapid. Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai larg pentru a transmite acest virus.”

El a adăugat: „Majoritatea infecțiilor sunt ușoare, însă aproximativ una din 150 de persoane infectate va dezvolta o formă severă a bolii, care afectează sistemul nervos central și poate pune viața în pericol.”

În prezent nu există un vaccin pentru oameni și niciun tratament specific împotriva virusului. Medicii pot trata doar simptomele, iar cazurile severe necesită spitalizare.

OMS precizează că riscul general pentru călători rămâne scăzut, însă recomandă persoanelor care vizitează zone afectate să evite înțepăturile de țânțari.

Cele mai frecvente simptome ale infectării

Aproximativ 70%-80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă niciun simptom. În alte cazuri pot apărea febră, dureri de cap, dureri musculare, greață și oboseală.

În situații rare, virusul poate provoca meningită, encefalită, paralizie și chiar deces.

Virusul este transmis prin înțepătura țânțarilor care s-au hrănit anterior cu sânge provenit de la păsări infectate. Acesta nu se transmite prin contact obișnuit între persoane.

Autoritățile sanitare recomandă călătorilor să folosească substanțe repelente împotriva insectelor, să poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să evite expunerea la țânțari în zori și la apus și să elimine sursele de apă stătută în care aceștia se pot înmulți.

Sezonul de transmitere a virusului West Nile în Europa se desfășoară de la sfârșitul primăverii până toamna, iar cele mai multe cazuri sunt înregistrate, de obicei, între lunile iulie și septembrie.