Săptămâna 27 iulie – 3 august

În prima săptămână, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice. În extremitatea de sud-est, temperaturile se vor situa sub cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în întreaga țară, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Săptămâna 3 – 10 august

În intervalul 3 – 10 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în zonele montane.

Săptămâna 10 – 17 august

Pentru săptămâna 10 – 17 august, meteorologii estimează temperaturi medii peste valorile normale în majoritatea regiunilor, cu cele mai accentuate valori în vest și nord-vest. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17 – 24 august

În ultima săptămână, mediile valorilor termice vor fi peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.