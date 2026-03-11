Horoscop 11 martie 2026. Jupiter, marele benefic, revine la mersul direct prin zodia Rac. Ce schimbări au loc pentru zodii

Horoscopul zilei de 11 martie 2026 îl are în prim plan pe Jupiter, marele benefic, care revine la mersul direct prin zodia Rac.

În astrologie, Jupiter este considerat marele benefic, planeta abundenței, expansiunii, șanselor favorabile și evoluției spirituale. Obiectivul principal este acela de a extinde orizonturile, aducând cu sine optimism, înțelepciune și speranță. În ultimele patru luni, pe durata mișcării retrograde, energia lui Jupiter a fost redirecționată către interior, oferind un răgaz pentru introspecție. Această perioadă a scos la lumină acele aspecte ale vieții care necesitau o reconfigurare profundă a priorităților. Pe de altă parte, zodia Rac este asociată cu echilibrul emoțional, legăturile de familie și conexiunea cu originile. Prezența lui Jupiter în Rac ne reamintește o lecție prețioasă: adevărata prosperitate nu este completă fără un sentiment profund de apartenență și fără împlinire afectivă. Revenirea la mișcarea directă pe 11 martie 2026 încheie o etapă de vindecare în care reflecțiile din trecut devin forță interioară, permițând asimilarea noilor convingeri și a tiparelor familiale revizuite. Experiența acumulată se transformă astfel în baza solidă pe care se va construi noul drum, în timp ce Jupiter în Rac ne asigură ancorarea emoțională necesară pentru a avansa cu încredere. Citește și Cresonul, planta miraculoasă pe care puțini o consumă, dar care are beneficii uimitoare pentru sănătate Influența lui Jupiter direct în Rac pentru cele douăspreze zodii Berbec / Ascendent în Berbec Pentru nativii Berbec, Jupiter direct aduce o rezolvare mult așteptată în sectorul domestic și familial. După o etapă marcată de amânări și neliniști, nativii își recapată pacea interioară și stabilitatea afectivă dorite. Urmează o perioadă favorabilă deciziilor practice referitoare la spațiul locativ, cum ar fi inițierea unor reamenajări, cumpărarea unui imobil sau aplanarea disputelor cu rudele. Taur / Ascendent în Taur Începând cu 11 martie, nativii Taur se bucură de o revenire a clarității mentale. Aceștia capătă capacitatea de a-și exprima sentimentele cu ușurință și de a dialoga mult mai productiv. Inițiativele care presupun tranzacții, negocieri, dezbateri sau deplasări scurte capătă un avânt remarcabil. Totodată, folosindu-și ingeniozitatea, Taurii descoperă șanse inedite de dezvoltare chiar în anturajul lor.

Gemeni / Ascendent în Gemeni Nativii Gemeni traversează un moment de eliberare în zona resurselor materiale. Etapa de retrogradare le-a predat Gemenilor lecția prețuirii propriei valori, iar în prezent reușesc să atragă ocazii pentru suplimentarea câștigurilor. De asemenea, Gemenii adoptă decizii înțelepte privind gestionarea banilor, conștientizând că prosperitatea apare doar atunci când există un sentiment de siguranță, atât emoțional, cât și financiar. Rac / Ascendent în Rac Aflați sub protecția directă a lui Jupiter, nativii Rac sunt norocoși perioadei. Ei lasă în urmă faza de analiză interioară și ies la lumină cu o perspectivă clară asupra viitorului și cu o siguranță de sine debordantă. Emanând pozitivitate, Racii atrag în preajma lor persoane potrivite și sunt gata să demareze o etapă nouă, în care prioritățile lor devin propriile nevoi. În plus, apar perspective care le facilitează evoluția, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Leu / Ascendent în Leu Pentru nativii Leu, revenirea lui Jupiter direct marchează finalizarea unui demers de vindecare sufletească și de abandonare a traumelor trecute. Leii regăsesc armonia și închid capitolele care le frânează progresul. Odată eliberați de temeri, ei se simt ocrotiți și pregătesc terenul pentru noi etape de viață. Fecioară / Ascendent în Fecioară Odată cu Jupiter direct, nativii Fecioară revin cu un elan reînnoit. Viziunile pe termen lung, parteneriatele și inițiativele de echipă se deblochează și prind viteză. Mai mult, Fecioarele adună în cercul lor persoane dispuse să le ofere sprijin, atât la nivel afectiv, cât și în carieră. De asemenea, nativii conștientizează acum că integrarea într-un grup le asigură nu doar reușite, ci și satisfacție. Balanță / Ascendent în Balanță Sfera profesională și reputația nativilor Balanță intră într-o fază de creștere odată cu revenirea lui Jupiter direct. Orice piedică sau stagnare resimțită la locul de muncă în ultimele luni dispare, lăsând loc aprecierilor și recunoașterii eforturilor. Aceștia pot beneficia de propuneri de promovare, pot prelua funcții de lider sau pot alege să își reorienteze cariera către un domeniu care rezonează mult mai bine cu aspirațiile lor.

Scorpion / Ascendent în Scorpion Nativii Scorpion sunt gata să își extindă granițele cunoașterii, fie prin intermediul unor cursuri, fie prin călătorii. De asemenea, Scorpionii își recuperează entuziasmul și dispoziția pentru aventură. Filosofia lor de viață suferă o schimbare pozitivă, aducându-le o viziune mai matură și liniștită. Este un context ideal pentru a se apropia de persoane care împărtășesc aceleași idealuri sau pentru a descoperi un scop în acțiunile lor. Săgetător / Ascendent în Săgetător Odată cu revenirea guvernatorului lor la mersul direct, nativii Săgetător parcurg o transformare emoțională și materială. Situațiile ce implică bani comuni, împrumuturi sau asocieri se fluidizează, aducând rezolvări avantajoase. Concomitent, Săgetătorii învață să clădească în cuplu o legătură bazată pe încredere. Capacitatea de a traversa prin momentele de criză este recompensată acum cu o legătură sentimentală profundă și cu siguranță financiară. Capricorn / Ascendent în Capricorn Nativii Capricorn au parte de o împrospătare în sfera colaborărilor profesionale și relațiilor romantice. Revenirea directă a lui Jupiter elimină tensiunile, permițându-le să ajungă la înțelegeri și să restaureze armonia. Pentru cei care nu sunt într-o relație, crește probabilitatea de a cunoaște pe cineva cu care să rezoneze. Totodată, asocierile bazate pe încredere reciprocă le vor aduce beneficii durabile. Vărsător / Ascendent în Vărsător Nativii Vărsător reușesc să își sincronizeze perfect ritmul la locul de muncă și în rutina zilnică odată cu revenirea lui Jupiter direct. Atmosfera la locul de muncă devine mult mai destinsă, iar sarcinile care înainte stagnau sunt acum finalizate cu rapiditate și competență. De asemenea, adoptă decizii favorabile pentru optimizarea sănătății. Prin renunțarea la obiceiurile nesănătoase, Vărsătorii realizează că o minte organizată reprezintă cheia principală pentru materializarea ambițiilor lor. Pești / Ascendent în Pești Nativii Pești își recapătă inspirația, latura romantică și vitalitatea. După o perioadă în care au simțit că nu au inspirație, imaginația lor funcționează din nou la cote maxime, fiind o perioadă excelentă pentru cei implicați în domenii creative. În planul iubirii, astrele sunt extrem de generoase cu ei. Legăturile existente dobândesc o profunzime aparte, în timp ce Peștii singuri atrag potențiali parteneri plini de sensibilitate. De asemenea, interacțiunile cu copiii devin mult mai armonioase și pline de bucurie.

