Achiziția făcută în vacanță s-a transformat într-o mare dezamăgire. Konrad L., un pensionar din apropiere de Feldkirch, în landul Vorarlberg, și-a petrecut două săptămâni alături de soția sa pe insula grecească Rodos. În timpul unei excursii organizate, soția lui a fost atrasă de un colier cu o piatră despre care vânzătorii susțineau că este un tanzanit valoros, relatează publicația Heute.

Cei doi au fost convinși să cumpere piatra prețioasă albastru-violet și au plătit 5.000 de euro pentru bijuterie. Însă, odată întorși în Austria, au avut parte de o surpriză neplăcută.

„Pur și simplu am aruncat toți banii aceia”, s-a plâns austriacul într-un interviu acordat publicației Heute.

Totul a început cu o excursie organizată pe insulă. Unul dintre popasuri a fost la un atelier de bijuterii. Acolo, cei doi soți au fost practic asaltați de vânzători. Vânzătorii au prezentat bijuteriile drept piese deosebit de rare și au susținut că prețurile din Rodos sunt foarte mici.

„Trebuie neapărat să o cumpărați”, le-au spus în repetate rânduri austriecilor.

Soția lui Konrad a fost încântată de un colier cu o piatră albastră. Deși cei doi fuseseră avertizați anterior tocmai în legătură cu astfel de tactici de vânzare, în cele din urmă au decis să cumpere bijuteria. Au plătit mai întâi un avans de 2.000 de euro, iar ulterior au achitat și restul sumei. În total, au dat 5.000 de euro. Pe lângă colierul cu tanzanit, au primit și un certificat care, presupuneau ei, confirma autenticitatea pietrei.

Trei bijutieri au evaluat colierul

Ajunși acasă, în Vorarlberg, soții au vrut să afle dacă achiziția costisitoare merita într-adevăr banii. Piatra le fusese vândută drept tanzanit, o piatră prețioasă care se găsește doar în Tanzania și care poate ajunge la prețuri foarte mari, în funcție de calitate.

Konrad L. a cerut părerea a trei bijutieri din Austria și Elveția. Evaluările acestora l-au dezamăgit profund.

„Cea mai valoroasă parte este lanțul”, i-au spus toți trei. În plus, piatra era șlefuită „extrem de prost”. Concluzia: bijuteria valorează cel mult 400 de euro.

„Este o înșelătorie în toată regula!”, a exclamat bărbatul, furios. Mai mult, Konrad L. și soția sa nu au fost singurii turiști din grup care au cumpărat bijuterii în timpul excursiei. Și un cuplu pe care îl cunoșteau a făcut o astfel de achiziție.

„Oferta vânzătorului”

Turistul care se considera înșelat a refuzat inițial să accepte pierderea. A cerut informații de la comercianți de bijuterii din Austria și chiar din Elveția pentru a afla dacă poate contesta legal achiziția. Răspunsurile primite i-au dat puține speranțe.

În cele din urmă, soții i-au scris direct comerciantului din Rodos și i-au explicat cât de dezamăgiți erau de bijuteria cumpărată la un preț atât de mare.

Răspunsul primit nu i-a mulțumit: vânzătorul le-a spus că pot trimite colierul înapoi. Nu a fost menționată însă o rambursare a banilor, ci doar posibilitatea de a returna bijuteria.