Heliotrop, Arbore de Vanilie. Ghid de cultivare pentru floarea cu parfum deosebit

17-09-2025 | 13:03
Heliotrop, Arbore de Vanilie
Heliotropul, cunoscut și ca „arbore de vanilie” datorită parfumului său dulce, este o floare decorativă apreciată în grădini pentru frumusețea ciorchinilor violet și aroma inconfundabilă.

autor
Anca Lupescu

Heliotropul este o plantă de grădină tradițională, preferată în sezonul de vară, cu buchețele colorate de flori parfumate în formă de stea.

Cunoscută și sub numele de Arbore de Vanilie”, datorită mirosului său asemănător, floarea de heliotrop atrage colibri, fluturi și alți polenizatori. Numele „heliotrop” înseamnă „a se mișca odată cu soarele”, făcând referire la florile care urmăresc lumina soarelui pe parcursul zilei. Specia cel mai des cultivată în grădini (Heliotropium arborescens) este un arbust peren delicat în habitatul său natural din America de Sud, dar este crescută cel mai adesea ca plantă anuală. Heliotropul poate fi cultivat în ghivece sau în grupuri, ca plantă de strat. Iată cum poate fi cultivat și folosit heliotropul în grădina ta.

Heliotrop - ghid de îngrijire

Heliotropul este originar în mare parte din Anzii peruvieni și din anumite regiuni ale Europei. Florile au miros de vanilie, de unde și numele.

Planta este atât de iubită de fluturi încât merită cultivat doar pentru acest motiv. Odată prezentă în grădinile rustice din întreaga lume – în special în Europa – heliotropul și-a păstrat locul de-a lungul secolelor, iar florile erau adunate în buchete ce erau așezate în biserici, unde parfumul său aducea liniște și mângâiere.

Citește și
vanilie
Vanilie - tot ce trebuie să știi despre această plantă. Este al doilea cel mai scump condiment din lume

Ceea ce atrage atenția la Heliotrop sunt ciorchinii de flori parfumate, de un violet intens și închis (există și o varietate mai deschisă, liliachie), care înfloresc continuu, fără oprire.

Heliotropul prosperă chiar și neîngrijit, rezistă furtunilor și valurilor de căldură. Suportă atât căldura, cât și frigul.

Floarea de heliotrop (Heliotropium) este un gen de plante cu flori din familia Boraginaceae, care include aproximativ 325 de specii. Acestea sunt apreciate și deosebit de atrăgătoare datorită florilor parfumate, delicate, cu aspect de grădină rustică.

Florile de heliotrop sunt mici și cresc în ciorchini care urmăresc soarele, fapt ce le-a dat numele derivat direct din greacă: helios (soare) și tropos (a se întoarce).

Unii grădinari descriu parfumul florilor ca fiind de vanilie, în timp ce alții îl aseamănă cu plăcinta cu vișine. Heliotropul, plantă cu creștere rapidă, se plantează afară primăvara, după ce a trecut riscul de îngheț. Planta este toxică pentru oameni și animale.

Heliotropul este originar din regiunile subtropicale ale Peru și, în afara arealului nativ, este cultivat ca anuală, fiind sensibil la frig. Necesită un nivel de îngrijire redus spre mediu și răspunde bine la atenție regulată.

Heliotrop, Arbore de Vanilie

Lumină

Heliotropul are nevoie de soare plin, cel puțin 6 ore pe zi. Preferă lumina dimineții, iar în zonele foarte calde razele puternice de după-amiază pot arde florile. Ideal este un loc cu soare dimineața și semiumbră după-amiaza.

Sol

Preferă sol bogat, lutos, bine drenat, dar care păstrează ușor umezeala. Trebuie să conțină materie organică, cu pH între 6,6 și 7,3. Nu tolerează solurile grele, argiloase și mereu umede.

Apă

Heliotropul necesită multă apă pentru a se dezvolta. Solul trebuie menținut uniform umed, dar nu îmbibat. În ghivece are nevoie de udări mai dese.

Temperatură și umiditate

Preferă climat cu zile calde și nopți răcoroase. Nu se dezvoltă bine în condiții excesiv de calde sau umede și este foarte sensibil la îngheț.

Fertilizare

Este o plantă cu consum mare de nutrienți. Se fertilizează regulat în perioada de creștere: o dată pe lună în grădină sau la fiecare 2 săptămâni în ghiveci, cu îngrășământ bogat în fosfor, destinat plantelor cu flori.

Tipuri de heliotrop

‘Princess Marina’ (Heliotropium arborescens): varietate compactă, cu flori violet, parfumată clasic de „plăcintă cu vișine”.

Heliotrop amplexicaule: cunoscut ca heliotrop de vară, cu ciorchini mici, mov intens, atrage polenizatorii.

Heliotrop de plajă (Heliotropium anomalum): specie nativă din Hawaii, plantă de acoperire a solului, cu frunze argintii și flori albe parfumate.

Heliotrop sărat (Heliotropium curassavicum): adaptat solurilor sărate, umede sau uscate, cu flori albe și gât galben-violet.

Heliotrop, Arbore de Vanilie

Înmulțire

Se face prin butași sau semințe. Butașii de 10–12 cm se iau primăvara sau vara, se tratează cu hormon de înrădăcinare și se plantează într-un sol umed, păstrat la lumină indirectă. Semințele se seamănă în interior, cu 10–12 săptămâni înainte de ultimul îngheț, la 21–24 °C, și germinează în 4–6 săptămâni.

Floare de ghiveci

Heliotropul se pretează la ghivece, deoarece nu este invaziv și nu are probleme majore de boli sau dăunători. Ghivecele pot fi aduse în casă înainte de îngheț, păstrate la lumină indirectă și udate moderat.

Dăunători și boli

Poate fi atacat de afide, păduchi lânoși, acarieni, musculițe albe, dar se tratează cu săpun insecticid sau ulei de neem. În condiții de aerisire redusă și sol cald poate apărea făinarea.

Etichete: ghivece, flori, floare,

