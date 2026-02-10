Ghid complet pentru siguranță pe internet. Cum construiești un spațiu sigur pe YouTube pentru tineri

Internetul a devenit o parte firească din viața tinerilor — este locul în care învață, se distrează, comunică și își descoperă pasiunile. Printre platformele cele mai frecvent folosite, YouTube ocupă un loc central, fiind atât o sursă vastă de informație, cât și un spațiu de socializare și creativitate. Însă, odată cu aceste oportunități, apar și riscuri: dezinformare, conținut nepotrivit, hărțuire online, presiune socială sau expunere la influențe negative.

De aceea, Ziua Siguranței pe Internet reprezintă un prilej important de a reflecta asupra modului în care tinerii navighează în mediul digital și asupra rolului pe care părinții, educatorii și creatorii de conținut îl au în protejarea lor.

YouTube: cum poate fi creat un mediu sigur de învățare pentru tineri

YouTube a depășit de mult statutul de simplă platformă de divertisment, devenind un spațiu important de învățare pentru adolescenți și profesori din întreaga Europă. Cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, Google a prezentat concluziile unei cercetări recente privind modul în care tinerii folosesc YouTube în scop educațional, subliniind importanța unui mediu digital sigur și adaptat vârstei acestora.

Protejarea copiilor și adolescenților în mediul online este esențială, iar în acest context Google pune la dispoziția părinților o serie de instrumente menite să ofere o experiență mai sigură pe YouTube, explicând totodată cum pot fi utilizate eficient.

Pentru tineri, YouTube reprezintă o sursă de educație, divertisment și inspirație, cu beneficii concrete, potrivit raportului Future Report — un studiu cantitativ și calitativ realizat pe un eșantion de 7.000 de adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani din Uniunea Europeană, inițiat de Livity și susținut de Google.

Datele arată că aproape trei sferturi dintre adolescenții europeni folosesc YouTube pentru a învăța lucruri utile pentru școală, iar 71% declară că au utilizat platforma pentru a dobândi noi cunoștințe în afara curriculumului școlar, din pasiune sau pentru divertisment. În același timp, 80% dintre părinții din UE care folosesc YouTube consideră că platforma oferă conținut educativ și de calitate pentru copii și adolescenți.

YouTube este, de asemenea, un instrument valoros pentru profesori: 84% dintre cadrele didactice din Uniunea Europeană îl folosesc în activitatea lor educațională, fie pentru explicații vizuale, materiale suplimentare sau activități interactive

Ce instrumente au la dispoziție părinții pentru a asigura o experiență sigură pe YouTube

În ultima perioadă, YouTube a introdus o serie de măsuri menite să sporească protecția utilizatorilor minori. Începând cu a doua jumătate a anului 2025, platforma utilizează tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru a estima vârsta utilizatorilor și a identifica adolescenții care folosesc conturi nesupravegheate.