Ghid complet pentru siguranță pe internet. Cum construiești un spațiu sigur pe YouTube pentru tineri

Siguranța pe internet a devenit o prioritate esențială în lumea digitală, mai ales pentru copii și adolescenți. YouTube, una dintre cele mai populare platforme în rândul tinerilor, oferă oportunități valoroase de învățare și creativitate.
Internetul a devenit o parte firească din viața tinerilor — este locul în care învață, se distrează, comunică și își descoperă pasiunile. Printre platformele cele mai frecvent folosite, YouTube ocupă un loc central, fiind atât o sursă vastă de informație, cât și un spațiu de socializare și creativitate. Însă, odată cu aceste oportunități, apar și riscuri: dezinformare, conținut nepotrivit, hărțuire online, presiune socială sau expunere la influențe negative.
De aceea, Ziua Siguranței pe Internet reprezintă un prilej important de a reflecta asupra modului în care tinerii navighează în mediul digital și asupra rolului pe care părinții, educatorii și creatorii de conținut îl au în protejarea lor.
YouTube: cum poate fi creat un mediu sigur de învățare pentru tineri
YouTube a depășit de mult statutul de simplă platformă de divertisment, devenind un spațiu important de învățare pentru adolescenți și profesori din întreaga Europă. Cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, Google a prezentat concluziile unei cercetări recente privind modul în care tinerii folosesc YouTube în scop educațional, subliniind importanța unui mediu digital sigur și adaptat vârstei acestora.
Protejarea copiilor și adolescenților în mediul online este esențială, iar în acest context Google pune la dispoziția părinților o serie de instrumente menite să ofere o experiență mai sigură pe YouTube, explicând totodată cum pot fi utilizate eficient.
Pentru tineri, YouTube reprezintă o sursă de educație, divertisment și inspirație, cu beneficii concrete, potrivit raportului Future Report — un studiu cantitativ și calitativ realizat pe un eșantion de 7.000 de adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani din Uniunea Europeană, inițiat de Livity și susținut de Google.
Datele arată că aproape trei sferturi dintre adolescenții europeni folosesc YouTube pentru a învăța lucruri utile pentru școală, iar 71% declară că au utilizat platforma pentru a dobândi noi cunoștințe în afara curriculumului școlar, din pasiune sau pentru divertisment. În același timp, 80% dintre părinții din UE care folosesc YouTube consideră că platforma oferă conținut educativ și de calitate pentru copii și adolescenți.
YouTube este, de asemenea, un instrument valoros pentru profesori: 84% dintre cadrele didactice din Uniunea Europeană îl folosesc în activitatea lor educațională, fie pentru explicații vizuale, materiale suplimentare sau activități interactive
Ce instrumente au la dispoziție părinții pentru a asigura o experiență sigură pe YouTube
În ultima perioadă, YouTube a introdus o serie de măsuri menite să sporească protecția utilizatorilor minori. Începând cu a doua jumătate a anului 2025, platforma utilizează tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru a estima vârsta utilizatorilor și a identifica adolescenții care folosesc conturi nesupravegheate.
Astfel, chiar dacă un minor și-a creat un cont folosind o dată de naștere falsă pentru a părea adult, sistemul poate detecta acest lucru și poate aplica automat restricții de siguranță. Aceste măsuri includ dezactivarea reclamelor personalizate, limitarea recomandărilor repetitive pentru a preveni „bulele” de conținut, activarea funcțiilor de bunăstare digitală (memento-uri de tip „ia o pauză” sau „ora de culcare”) și blocarea conținutului destinat exclusiv adulților.
Aceste mecanisme automate completează alte instrumente de control parental oferite de Google, care le permit părinților să stabilească reguli clare pentru utilizarea YouTube. Printre acestea se numără Family Link, YouTube Kids, Centrul pentru familii, conturile supravegheate și funcția de supervizare pentru adolescenți — toate concepute pentru a crea un cadru sigur în care copiii și tinerii să poată învăța și explora în siguranță.
YouTube Kids – varianta dedicată copiilor
YouTube Kids este versiunea platformei destinată copiilor cu vârste între 0 și 12 ani, oferind acces doar la conținut adecvat acestui interval de vârstă. Aplicația este structurată în trei categorii principale:
- Preșcolari (0–4 ani): conținut axat pe creativitate și învățare timpurie, precum cântece de leagăn, desene animate simple și videoclipuri educative de bază.
- Școlari mici (5–8 ani): include desene animate, materiale educaționale despre natură și știință, activități de tip „do it yourself”, muzică și sport.
- Școlari mari (9–12 ani): oferă acces la un spectru mai larg de videoclipuri, inclusiv clipuri muzicale, vloguri potrivite vârstei, conținut despre gaming și tehnologie.
Conturi supravegheate pentru pre-adolescenți
Aceste conturi pot fi create prin aplicația Family Link sau direct din YouTube, în secțiunea Centru pentru familii (Setări → Centru pentru familii → Adaugă un profil YouTube). Sunt destinate în special copiilor sub 13 ani, dar pot fi utilizate și pentru adolescenți, dacă părintele dorește acest lucru.
După crearea contului, părintele poate alege între trei niveluri de acces la conținut:
- Explorează (recomandat 9–12 ani): include vloguri, tutoriale, gaming, clipuri muzicale și materiale educaționale.
- Explorează mai mult (+13): oferă acces la o gamă mai largă de conținut, inclusiv transmisiuni live.
- Majoritatea conținutului de pe YouTube: permite vizionarea aproape integrală a platformei, cu excepția materialelor marcate 18+.
În plus, conturile supravegheate includ restricții automate pentru protejarea identității minorului: comentariile, chat-ul live, modul incognito, crearea de conținut și anumite funcții sociale sunt dezactivate. Părinții pot seta limite de timp, pot bloca anumite canale și pot activa funcția „Ora de școală” pentru a reduce distragerile în timpul temelor.
Setări suplimentare de control parental
Părinții pot activa și alte funcții utile, precum:
- Limite pentru Shorts: pot seta o durată maximă de utilizare sau pot bloca complet acest format.
- Redare automată (Autoplay): dezactivată implicit pentru a preveni vizionarea pasivă continuă.
- Memento-uri de pauză: mesaje automate care încurajează pauzele regulate.
- Blocarea aplicației YouTube: posibilă prin Family Link, fie instantaneu, fie la o oră programată.
- Vizualizarea istoricului de vizionare: pentru a monitoriza conținutul accesat.
Supervizarea pentru adolescenți (13+)
Această funcție este destinată tinerilor de peste 13 ani, care își pot gestiona legal propriul cont Google. Supervizarea creează o legătură transparentă între contul părintelui și cel al adolescentului, fără a impune restricții excesive.
Conectarea se face prin Centrul pentru familii din YouTube (Setări → Centru pentru familii → Invită un adolescent), pe baza unui cod QR.
Părinții pot vedea informații despre activitatea copilului — câte videoclipuri a încărcat, la câte canale este abonat și câte comentarii a postat — și primesc notificări atunci când adolescentul încarcă un nou videoclip sau începe un stream live.
Chiar și în acest mod, conținutul 18+ rămâne blocat, recomandările repetitive sunt limitate, iar funcțiile de bunăstare digitală sunt active.
