'În dimineața zilei de 18 aprilie 2026, în jurul orei 07:42, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință.

La locul intervenției s-a deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind afectate bunuri dintr-o încăpere a locuinței', a transmis, sâmbătă, ISU Bacău.

În interiorul imobilului a fost identificată o femeie, aflată în stare de inconștiență. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean prezent la fața locului a constatat decesul acesteia.Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este 'flacără-foc deschis în spații închise'.