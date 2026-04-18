”În data de 17.04.2025, în jurul orei 05:50, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, au desfăşurat activităţi specifice pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, în zona de competenţă, pe DN5. Cu această ocazie, echipa operativă, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit pentru control o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, condusă de un cetăţean bulgar, în vârstă de 45 de ani, care transporta colete în regim de curierat pe ruta Bulgaria – România”, a transmis Poliţia de Frontieră, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

În urma controlului, în compartimentul de marfă a fost descoperit tutun vrac neprelucrat, fără documente justificative de provenienţă. De asemenea, pe trei paleţi de marfă au fost descoperite frunze de tutun, cantitatea totală fiind de 1.003,5 kg de tutun vrac neprelucrat.

Întreaga cantitate de tutun, estimată la o valoare de aproximativ 100.350 de lei, a fost reţinută şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare.