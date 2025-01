Povestea celui mai mare jaf de artă din România. 4 din cele 8 tablouri furate de la Brukenthal, găsite după 30 de ani în SUA

Opt tablouri estimate la 25 de milioane de dolari au fost furate de indivizi rămași neprinși. Doar 4 dintre lucrări au fost recuperate în 1998, cu ajutorul Interpol.

Muzeul Brukenthal a refuzat să trimită în Regatul Țărilor Jos mai multe piese mici din perioada dacică, cerute de organizatorii expoziției din Assen. Responsabilii din Sibiu au considerat că acestea ar fi prea fragile pentru a fi transportate în siguranță. De altfe, piesele nu sunt expuse nici în țară.

Alexandru Chițuță, directorul Muzeului Național Brukenthal: „Piesele care ne-au fost cerute au o stare de conservare dificilă și nu am dorit să periclităm starea de conservare a acestor piese. Am făcut o ofertă de alte piese care noi am considerat că pot fi expuse, nu am mai primit nici un răspuns”.

Muzeografii de la Brukenthal sunt extrem de precauți, după ce, în 1968, aici a avut loc cel mai mare furt de opere de artă din Istoria României. Muzeul nu avea sisteme antiefracție și hoții au intrat într-o duminică.

S-au ascuns în clădire și au acționat noaptea, iar dispariția lucărilor a fost descoperită abia marți - pentru că muzeul nu funcționa în zilele de luni. Autorii au rămas necunoscuți, în ciuda unei anchete severe făcută de Securitate.

Lucrările furate în 1968 din muzeul Brukenthal din Sibiu:

„Moartea Cleopatrei” - Anthony van Dyck (nerecuperată)

„Portret de bărbat” - Christoph Amberger (nerecuperată)

„Portret de bărbat” - Jörg Breu (nerecuperată)

„Portret de bărbat” - anonim german (nerecuperată)

„Ecce Homo” - Tiziano Vecellio (recuperată 1998)

„Bărbat cu pipă la fereastră” - Frans van Mieris cel Bătrân (recuperată 1998)

„Portret de femeie” - Rosalba Carriera (recuperată 1998)

„Portret de bărbat cu craniu” - Maestrul Legendei Sf. Augustin (Aelbrecht Bouts) (recuperată1998)

Patru dintre lucrări au fost recuperate 30 de ani mai târziu, cu ajutorul Interpol. Tablourile au găsite în colecții particulare din Statele Unite ale Americii și aduse în țară cu aeronava prezidențială. Acum, se află la locul lor, în Sibiu.

Dana Roxana Hrib, directorul Muzeului de Artă Brukenthal: „Vă atrag atenția asupra acestei lucrări, este vorba despre Albrecht Bouts - "Autoportret", în momentul în care a fost furat a fost indentificat ca anonim olandez, însă de abia după ce a fost recuperat, într-o perioadă recentă, în 2016, s-a făcut autentificarea finală, nu doar că este Albrect Bouts, dar este și ultimul său autoportret”.

Doar 10% dintre operele furate au șansa de a fi recuperate

Cele 8 picturi furate de la Muzeul Brukenthal au fost estimate la vremea respectivă la 25 de milioane de dolari. Cel mai valoros tablou - „Moartea Cleopatrei” de Anthony van Dyck - încă nerecuperat, a fost tăiat de hoți direct de pe șasiul pe care era expus.

Dana Roxana Hrib, directorul Muzeului de Artă Brukenthal: „O lucrare de mari dimensiuni. Un metru douăzeci pe aproape doi metri. Din această lucrare s-au păstrat în depozitul de pictură șasiul, care a rămas împachetat în urma anchetei din 1972, închisă cu rezoluția autor necunoscut”.

Astăzi, Muzeul Brukenthal dă o cincime din bugetul său doar pentru a-și proteja exponatele. Este dotat cu sisteme de supraveghere video, senzori de mișcare și fum și are contract cu o firmă de pază. Doar 10% dintre operele furate au șansa de a fi recuperate, spun responsabilii de aici.

