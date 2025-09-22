Gaillardia, Roata de Foc: Cum să creezi un decor spectaculos de toamnă

Gaillardia, cunoscută și sub numele de Roata de Foc, aduce grădinii un aer cald și spectaculos în sezonul de toamnă. Această floare rezistentă nu doar că atrage privirile prin combinația intensă de culori, dar oferă și un plus de vitalitate decorului.

Cauți o floare care oferă culoare continuă și atrage polenizatori fără să ceară prea mult în schimb? Gaillardia (cunoscută și ca Roata de Foc) este perfectă.

Cu petale asemănătoare margaretelor, pictate în nuanțe aprinse de roșu, portocaliu și auriu, aceste flori sălbatice acoperă straturile de grădină în culori de apus pe tot parcursul verii și toamnei. Rezistente și adaptabile, se dezvoltă în soluri sărace, suportă bine căldura și seceta și atrag albinele și fluturii.

Despre Gaillardia

Gaillardia face parte din familia Asteraceae (margarete), de aceea seamănă cu florile mari de margaretă. Petalele sunt adesea bicolore, în nuanțe de roșu, galben, auriu și portocaliu intens, amintind de un covor tradițional amerindian.

Sunt originare din mare parte a Americii de Nord și se găsesc ca flori sălbatice în zonele de prerie.

Origini

Originea numelui comun nu este certă. Planifică din timp locul unde plantezi gaillardia. Dacă stratul peren este irigat cu un furtun de picurare, cu un furtun de udat la bază sau cu aspersor, plantează aceste flori la marginea zonei de stropire sau puțin mai departe de linia de picurare. Deși un anumit nivel de umiditate este benefic pentru toate plantele, aceste flori rezistente la secetă nu tolerează udările frecvente și solul prea umed.

Gaillardia sunt plante perene de scurtă durată, dar pot fi menținute viguroase prin simpla divizare a rădăcinii și replantarea noilor diviziuni. Atât începutul primăverii, cât și toamna sunt perioade potrivite pentru divizare, dar toamna trebuie făcută suficient de devreme pentru ca plantele să apuce să dezvolte rădăcini noi înainte ca solul să înghețe.

• Tipuri: există atât anuale, cât și perene.

◦ Gaillardia pulchella – anuală comună.

◦ Gaillardia aristata – perenă de scurtă durată.

◦ Gaillardia x grandiflora – cea mai frecventă în grădini, perenă de scurtă durată.

Înflorirea începe la începutul verii și continuă până toamna. Dacă florile nu sunt îndepărtate, se transformă în capete de semințe rotunde, apreciate de sticleți. Sunt rezistente la cerbi și supraviețuiesc iernilor reci cu mulci. Odată stabilite, au nevoie de îngrijire minimă.

Getty

Plantare

• Preferă soarele direct.

• Nu sunt pretențioase la pH și cresc bine în soluri uscate și sărace, dar nu suportă excesul de apă.

• Necesită drenaj excelent.

• Nu se răspândesc vegetativ, dar adesea se autoînsămânțează.

Când se plantează

• Răsadurile cumpărate din magazine se plantează afară după trecerea înghețurilor de primăvară.

• În zonele calde, semințele de perene se pot semăna și toamna.

• Unele soiuri semănate din sămânță nu înfloresc în primul an.

Cum se plantează

• Plantează după ce au trecut înghețurile.

• Afână solul, așezați rădăcina, acoperiți și presați ușor pentru a elimina aerul.

• Udă bine imediat.

• Nu necesită fertilizare. Mulciul ajută la reducerea buruienilor și la menținerea solului afânat.

• Spațiere: aprox. 30 cm între plante.

Pornirea din semințe

• În interior: semănă cu 4–6 săptămâni înainte de ultimul îngheț.

◦ 2–3 semințe/ghiveci mic, la 3 mm adâncime.

◦ Acoperă cu folie sau capac transparent până la germinare (2–3 săptămâni).

◦ După răsărire: lumină 12–16 h/zi, sol ușor umed.

• În aer liber: după ce solul s-a încălzit.

◦ Presară semințe pe sol afânat, acoperă foarte subțire, udă.

◦ Un strat fin de paie ajută la menținerea umidității.

Îngrijire

• Udare: doar cât să menții solul ușor umed în primele luni. Ulterior, udă doar în perioade lungi de secetă.

• Fertilizare: nu este necesară.

• Mulci: util în primul an pentru a reduce buruienile.

• Tăiere: îndepărtează florile ofilite pentru stimularea înfloririi. În straturile mari, se poate folosi foarfeca de gard viu.

• Iarnă: lasă tulpinile peste iarnă pentru adăpostirea insectelor, apoi taie la 5–7 cm primăvara. În zonele reci, mulci de 7–10 cm ajută la protecție.

Tipuri populare

• G. x grandiflora ‘Arizona Sun’ – perenă, bicolor roșu-auriu, foarte rezistentă la căldură și frig, 30 cm înălțime.

• G. aristata ‘SpinTop Red’ – perenă, compactă (25 cm), cu flori roșu-ruginiu.

• G. pulchella ‘Double Sunset’ – anuală cu petale duble, se autoînsămânțează.

• ‘Golden Beauty’ – hibrid cu flori mari, galbene, duble, anuale.

Totul despre cum să ai grijă de gaillardia

Getty

Plantare

Plantează gaillardia într-un loc cald și însorit, primăvara, după ultimul îngheț. Dacă ești într-o zonă cu ierni blânde, le poți planta chiar și toamna. La plantarea răsadurilor, lasă aproximativ 30 cm între plante pentru ca florile să aibă spațiu să se dezvolte.

Lumină

Deși suportă și umbra parțială, cel mai bine este să fie plantate într-un loc cu soare plin, unde înfloresc cel mai bine. În lipsa acestuia, plantele devin fragile și fac mai puține flori.

Sol

Nu adăuga materie organică bogată, deoarece gaillardia preferă solurile sărace. Nu este pretențioasă la pH, dar are nevoie de sol bine drenat. Tolerează condiții ușor umede, însă solul argilos greu le poate distruge.

Apă

Verifică frecvent solul plantelor tinere (o dată la două zile) pentru a te asigura că rămâne umed, dar nu îmbibat, la aproximativ 2–3 cm sub suprafață. Odată stabilite, plantele devin foarte rezistente la secetă. Nu au nevoie de udare regulată, cu excepția perioadelor foarte calde și uscate, când se recomandă udarea de 1–2 ori pe săptămână. Evită excesul de apă.

Sfaturi pentru începători

• Locul ideal: într-un colț însorit al grădinii. În umbră parțială pot crește, dar florile se vor apleca.

• Udare: păstrează solul uniform umed, dar nu prea ud. Evită să se usuce complet.

• Tip de sol: preferă solul umed, dar bine drenat. Nu este recomandat solul argilos greu.

Temperatură și umiditate

Gaillardia rezistă la temperaturi ridicate, chiar și în plin soare. Nu are nevoie de mediu umed și se dezvoltă mai bine în climate calde și uscate decât în cele reci și umede.

Îngrășăminte

Nu fertiliza excesiv sau evită fertilizarea. Solurile sărace favorizează înflorirea mai abundentă decât cele bogate.

