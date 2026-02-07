Fructul-ou – alimentul exotic care are gust de gălbenuș. Cum se mănâncă și cum arată

Canistel este un fruct originar din sudul Mexicului și este cultivat în America, Asia și Africa. Este cunoscut și sub numele de „eggfruit” (fruct-ou), datorită pulpei sale de culoare galben intens, asemănătoare gălbenușului de ou, care, atunci când este coaptă, are o textură fină și cremoasă, similară cu gălbenușul de ou fiert tare. Iată cum se consumă acest fruct și ce gust are.

Fructul-ou, cum arată

Fructul-ou este un fruct de culoare galben-portocalie, cu semințe mari în interior, cu coajă care se desprinde ușor când este copt, iar textura pulpei la maturitate este una dintre principalele sale caracteristici. Acesta este un fruct climacteric, ceea ce înseamnă că continuă să se coacă și după recoltare.

Arborele de canistel produce fructe mari, ovale, care pot ajunge până la 7 cm lungime și conțin până la șase semințe mari, maronii. Fructul este astringent când este necopt și are cel mai bun gust atunci când se coace direct în copac. Din păcate, canistelele nu rezistă bine după recoltare și încep să se deterioreze rapid, conform theproducenerd.

Din fericire, arborele de canistel este o plantă rezistentă și ușor de cultivat în grădina de acasă. Tolerează bine înghețul, este rezistent la vânt și suportă solurile nisipoase sau calcaroase.

Fructele diferă ca număr de semințe. Ele sunt foarte mari și imposibil de trecut cu vederea. Le observi imediat și când tai fructul, așa că trebuie să tai încet și cu atenție, deoarece nu există o singură sămânță mare în mijloc pe care să o ocolești, ci mai multe semințe poziționate diferit.

Ce gust are

Canistelele au un gust dulceag, ușor moscat, cu o aromă discret amidonoasă, care amintește de dovleac sau cartofi dulci. Fidel numelui lor, seamănă la gust cu gălbenușurile de ou fierte, dar sunt mai dulci și cu o ușoară aromă de nucă. Textura este moale și densă, însă fină și cremoasă, aproape ca o spumă sau mousse.

Cum se mănâncă

Pulpa dulce, cu textură de mousse, a canistelului este un înlocuitor excelent pentru zahăr în multe rețete.

Cea mai populară modalitate de a folosi canistelul este într-un lichior: curăță pur și simplu un fruct bine copt, îndepărtează semințele și pune pulpa în blender împreună cu lapte, zahăr, puțin extract de vanilie și un praf de nucșoară rasă. Mixează până obții o compoziție fină și cremoasă.

Canistelul se potrivește foarte bine și în creme, înghețată, tartinabile, umpluturi pentru plăcinte și poate fi copt în prăjituri sau clătite. De asemenea, îl poți amesteca simplu cu lapte de migdale, lapte de ovăz sau lapte obișnuit pentru un smoothie sățios. Lime-ul și mierea se combină bine cu aromele delicate ale canistelului, așa că poți adăuga după gust.

Canistelul a fost folosit chiar și într-un cocktail impresionant cu 71 de ingrediente, creat pentru a celebra Jocurile Commonwealth din 2014, desfășurate la Glasgow. Fiecare ingredient a fost ales special pentru a reprezenta una dintre țările participante la competiție, conform finedininglovers.

Proprietăți și beneficii