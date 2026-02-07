Fructul-ou – alimentul exotic care are gust de gălbenuș. Cum se mănâncă și cum arată

canistel fructul ou
Fructul-ou este un aliment exotic surprinzător, apreciat pentru textura sa cremoasă și aroma care amintește de gustul de gălbenuș. Originar din zone tropicale, acest fruct inedit atrage atenția atât prin aspectul său neobișnuit.

Anca Lupescu

Canistel este un fruct originar din sudul Mexicului și este cultivat în America, Asia și Africa. Este cunoscut și sub numele de „eggfruit” (fruct-ou), datorită pulpei sale de culoare galben intens, asemănătoare gălbenușului de ou, care, atunci când este coaptă, are o textură fină și cremoasă, similară cu gălbenușul de ou fiert tare. Iată cum se consumă acest fruct și ce gust are.

Fructul-ou, cum arată

Fructul-ou este un fruct de culoare galben-portocalie, cu semințe mari în interior, cu coajă care se desprinde ușor când este copt, iar textura pulpei la maturitate este una dintre principalele sale caracteristici. Acesta este un fruct climacteric, ceea ce înseamnă că continuă să se coacă și după recoltare.

Arborele de canistel produce fructe mari, ovale, care pot ajunge până la 7 cm lungime și conțin până la șase semințe mari, maronii. Fructul este astringent când este necopt și are cel mai bun gust atunci când se coace direct în copac. Din păcate, canistelele nu rezistă bine după recoltare și încep să se deterioreze rapid, conform theproducenerd.

Din fericire, arborele de canistel este o plantă rezistentă și ușor de cultivat în grădina de acasă. Tolerează bine înghețul, este rezistent la vânt și suportă solurile nisipoase sau calcaroase.

Fructele diferă ca număr de semințe. Ele sunt foarte mari și imposibil de trecut cu vederea. Le observi imediat și când tai fructul, așa că trebuie să tai încet și cu atenție, deoarece nu există o singură sămânță mare în mijloc pe care să o ocolești, ci mai multe semințe poziționate diferit.

Ce gust are

Canistelele au un gust dulceag, ușor moscat, cu o aromă discret amidonoasă, care amintește de dovleac sau cartofi dulci. Fidel numelui lor, seamănă la gust cu gălbenușurile de ou fierte, dar sunt mai dulci și cu o ușoară aromă de nucă. Textura este moale și densă, însă fină și cremoasă, aproape ca o spumă sau mousse.

Cum se mănâncă

Pulpa dulce, cu textură de mousse, a canistelului este un înlocuitor excelent pentru zahăr în multe rețete.

Cea mai populară modalitate de a folosi canistelul este într-un lichior: curăță pur și simplu un fruct bine copt, îndepărtează semințele și pune pulpa în blender împreună cu lapte, zahăr, puțin extract de vanilie și un praf de nucșoară rasă. Mixează până obții o compoziție fină și cremoasă.

Canistelul se potrivește foarte bine și în creme, înghețată, tartinabile, umpluturi pentru plăcinte și poate fi copt în prăjituri sau clătite. De asemenea, îl poți amesteca simplu cu lapte de migdale, lapte de ovăz sau lapte obișnuit pentru un smoothie sățios. Lime-ul și mierea se combină bine cu aromele delicate ale canistelului, așa că poți adăuga după gust.

Canistelul a fost folosit chiar și într-un cocktail impresionant cu 71 de ingrediente, creat pentru a celebra Jocurile Commonwealth din 2014, desfășurate la Glasgow. Fiecare ingredient a fost ales special pentru a reprezenta una dintre țările participante la competiție, conform finedininglovers.

Proprietăți și beneficii

Compoziție bogată în vitamine 

Una dintre caracteristicile remarcabile ale canistelului este conținutul său impresionant de vitamine. Este deosebit de bogat în vitaminele A, C și complexul B. Vitamina A este esențială pentru menținerea unei vederi bune, în timp ce vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar și la combaterea stresului oxidativ. Vitaminele din complexul B joacă roluri importante în producerea energiei și în menținerea sănătății pielii, conform pictureuhisai.

Conținut ridicat de fibre alimentare 

Canistelul este, de asemenea, o sursă excelentă de fibre alimentare. Fibrele susțin sănătatea digestivă, favorizând tranzitul intestinal regulat și prevenind constipația. Conținutul de fibre din canistel poate contribui la menținerea unui intestin sănătos și la reducerea riscului de apariție a anumitor tulburări digestive.

Bogat în antioxidanți 

Antioxidanții reprezintă o altă componentă importantă a canistelului. Acești compuși ajută la neutralizarea radicalilor liberi dăunători din organism, reducând stresul oxidativ și, posibil, riscul de boli cronice precum bolile de inimă și cancerul. Antioxidanții din canistel pot susține și sănătatea celulară generală, contribuind la longevitate.

Promovează o piele sănătoasă și strălucitoare 

Conținutul ridicat de vitamina A din canistel este deosebit de benefic pentru piele. Vitamina A joacă un rol esențial în menținerea celulelor pielii sănătoase și ajută la repararea și regenerarea țesuturilor cutanate. Consumul regulat de canistel poate duce, în timp, la o piele mai sănătoasă și mai luminoasă.

Combate îmbătrânirea pielii 

Proprietățile antioxidante ale canistelului ajută la prevenirea îmbătrânirii premature. Prin reducerea stresului oxidativ, antioxidanții pot diminua apariția ridurilor și a liniilor fine, menținând aspectul tânăr al pielii pentru mai mult timp.

Susține vindecarea rănilor 

Vitamina C din canistel este esențială pentru producerea colagenului, o proteină care ajută la vindecarea rănilor. Includerea canistelului în alimentație poate contribui la o recuperare mai rapidă după tăieturi și alte leziuni ale pielii, făcând pielea mai rezistentă.

Ajută digestia 

Fibrele alimentare din canistel nu doar că susțin tranzitul intestinal regulat, ci și îmbunătățesc digestia generală. Ele pot preveni probleme precum constipația, balonarea și indigestia, favorizând un proces digestiv mai eficient.

Menține sănătatea intestinului 

Un intestin sănătos este esențial pentru starea generală de bine, iar canistelul poate contribui la menținerea acestuia. Conținutul de fibre susține dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin, esențiale pentru un microbiom echilibrat. Un microbiom sănătos poate îmbunătăți absorbția nutrienților și funcționarea sistemului imunitar.

Posibile efecte prebiotice 

Cercetările preliminare sugerează că canistelul poate avea efecte prebiotice, adică poate stimula creșterea bacteriilor benefice din intestin. Aceste bacterii sunt importante pentru digestia alimentelor și absorbția eficientă a nutrienților.

