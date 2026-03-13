Verificările, solicitate de administrația locală după o creștere neobișnuită a numărului de certificate medicale, au scos la iveală mai multe nereguli.

Corespondent Știrile PRO TV: „Medici din trei județe și municipiul București au fost sancționați, iar unii au primit și amenzi, în urma unor controale ale caselor de asigurări de sănătate făcute la solicitarea Primăriei Sectorului 2. Verificările au arătat nereguli în eliberarea certificatelor de concedii medicale pentru 21 de angajați din mai multe direcții ale administrației locale. S-au dat amenzi în valoare de 128.000 de lei, iar raportul arată că problemele au vizat, printre altele, documentație incompletă, neconcordanțe în evidențele medicale și nerespectarea procedurilor legale de acordare a concediilor medicale.

Cele mai multe certificate erau pentru codul de boală 01 – boală obișnuită, precum afecțiuni ale coloanei vertebrale – dorsalgii sau dorsopatii, bronșită, gastrită ori unele afecțiuni cardio.

Verificările au fost solicitate de Primăria Sectorului 2 după ce, în urma reorganizării aparatului administrativ din iunie 2025, s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de concedii medicale. Doar în luna iulie au fost acordate 113 astfel de concedii, care au însumat 1.142 de zile de absență și au generat cheltuieli suplimentare de circa 250.000 de lei din bugetul local.”