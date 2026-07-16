El spune că una dintre variantele propuse este încadrarea acestuia ca „locuință protejată”, soluție pe care intenționează să o analizeze în perioada următoare, relatează Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, Viorel Paşca afirmă că a solicitat instituţiilor competente să îi indice modalitatea prin care activitatea desfăşurată la Dumbrava ar putea intra în legalitate fără ca centrul să fie transformat într-un azil.

"Azi am primit răspuns de la DSP, la scrisoarea adresată instituţiilor abilitate în ce priveşte autorizarea activităţii de la Dumbrava, mai precis cum aş putea 'intra în legalitate' fără să ne transformăm în azil. Un lucru mi-a atras atenţia acolo - şi anume că am putea cumva să ne încadrăm la categoria 'Locuinţe protejate' ", a transmis el.

Acesta susţine că va analiza în zilele următoare această posibilitate, dar aşteaptă ''cu nerăbdare şi răspunsurile celorlalte instituţii cărora le-a adresat solicitări să vină cu propuneri, sfaturi şi sugestii în acest sens".

În acelaşi mesaj, el spune că se aşteaptă ca autorităţile să sprijine şi întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare, apreciind că soluţionarea acestei situaţii intră în responsabilitatea instituţiilor statului şi că acestea ar trebui să fie interesate de soarta persoanelor vulnerabile găzduite în casele construite pentru acestea.

"Mai mult, sper că mă vor ajuta cu documentaţia în ce priveşte obţinerea autorizaţiei de funcţionare, având în vedere că e datoria lor să rezolve problema şi presupun că sunt interesate de soarta şi situaţia persoanelor vulnerabile. Sau poate mă înşel?", a conchis Viorel Paşca.

Decizie definitivă: fără control judiciar în dosarul azilelor ilegale

Curtea de Apel Bucureşti a decis luni revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Viorel Paşca şi a patru membri ai familiei sale, în dosarul azilelor ilegale din judeţul Bihor.

De control judiciar a scăpat şi Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei, relatează Agerpres.

Pe 1 iulie, procurorii au reţinut şase persoane în acest caz: Viorel Paşca (liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă), soţia acestuia - Florica Paşca, trei fii ai lor - Abel Timotei, Viorel Emanuel şi Daniel Sabin Paşca, dar şi pe Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei.

În ziua următoare, ei au fost duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, însă o judecătoare de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT şi a decis ca inculpaţii să fie plasaţi sub control judiciar.

Toate părţile au atacat decizia Tribunalului, membrii familiei Paşca dorind să nu aibă vreo măsură restrictivă.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.