Fructele aflate la mare căutare în pandemie. România trimite producția la export

Bogate în vitamina C, măceşele romanești ajung în Germania, Austria, Italia și Franța, în fabricile de produse farmaceutice dar și în cele alimentare.

De la începutul pandemiei, străinii cumpără în cantități mari siropuri și ceaiuri de măceșe, bune pentru imunitate, iar cererea la export s-a dublat față de anul trecut. Și producția a fost una record.

La centrul de fructe de pădure al Direcţiei Silvice Bistriţa Năsăud, peste 70 de tone de măceşe trebuie trimise la export. Fructele s-au făcut în cantitate neaşteptat de mare şi stau ciorchine pe crenguţele acoperite cu spini. Pentru a strânge o găleată de cinci kilograme, un culegător are nevoie şi de două ore. Oamenii sunt plătiţi cu 3-4 lei pe kilogram, însă munca nu este una uşoară.

Reporter: E dificil strânsul?

Culegător: Da, foarte tare, te înţeapă, te agaţă tot timpul?

Reporter: In cât timp strângeţi o găleată?

Culegător: Intr-o oră, doua, o găleată de 5, e tare migălos.

În această perioadă, în plină pandemie, străinii cumpăra măceşe pentru siropurile bogate în vitamina C şi antioxidanţi dar şi pentru fabricile de suplimente alimentare.

Citește și De ce au rămas neculese sute de tone de afine, măceșe sau cătină în România

Simion Bodor, Direcţia Silvică Bistriţa Năsăud: "Cerinţa pe piaţa externă este destul de mare, fiindcă conţinutul de vitamina C şi de subtanțele pe care le conţin. Sunt foarte benefice pentru sănătatea omului. Producţia ar fi destul de mare şi binevenită, dar nu are cine să le culeagă. Am încercat să contactăm şi persoane din alte judeţe numai să putem onaora comenzile şi contractele pe care le avem."

Şi din Maramureş, primul transport cu câteva tone de măceşe româneşti, a plecat spre Germania. Nemţii le folosesc atât în industria farmaceutică cât şi în dulceţuri.

Marcel Cosma, Direcția Silvică Maramureș: "Suntem în plin sezon de recoltare a măceşelor şi avem cerere atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă. Anul acesta ne ducem către 850-900 de euro/tonă. An de an ducem o lipsă a forţei de muncă."

Din măceşe, gospodinele de la noi fac şi o pastă care se poate folosi atât la diferite reţete dar şi simplă, pe pâine, ca aperitiv. Un borcan de dulceaţă de măceşe costa între 10 şi 20 de lei.