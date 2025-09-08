Forfotă în bucătării și piețe. Gospodarii pregătesc zacusca, gemurile și murăturile pentru iarnă

În multe gospodării, oamenii încep să facă deja provizii pentru iarnă. Merg prin târguri, de unde cumpără direct de la producători legume și fructe. Forfotă este și în bucătării. Acolo se prepară zacusca sau alte conserve pentru sezonul rece.

În Cetatea Alba Carolina, producătorii au pus pe tarabe cele mai frumoase fructe și legume pentru a atrage clienții. Se întâmplă după un an greu, în care seceta le-a făcut probleme.

Maria Anghel, producătoare de legume: „Am reușit, prin udare, irigare, să obținem producție bună”.

Reporter: „Există cerere pentru ceapă?”

Maria Anghel: „Să știți că foarte multă”.

Ionela Morar, producătoare de fructe: „A fost un an dificil și pentru noi, dar în majoritatea Europei au fost probleme cu fructele, chiar dacă la noi a fost înghețul din primăvară. Prețul este mai mare”.

Claudia Stanciu, producător de legume: „Avem diverse soiuri de dovlecei ornamentali, foarte frumoși, sunt și comestibili unii dintre ei, aceștia”.

Fructele, la mare căutare

Căutați au fost și smochinii la ghiveci. Fructele sunt perfecte pentru o dulceață.

Ștefan Necșuleu, producător: „Când crește, poate să producă peste 15 kg de fructe”.

Reporter: „Până la ce temperatură rezistă?”

Ștefan Necșuleu: „Până la minus 15 grade, nu are pretenții de apă”.

Oamenii au avut de unde alege. Un kilogram de gogoșari s-a vândut cu 10 lei, în timp ce o funie de ceapă începea de la 15 lei.

Clientă: „Am luat usturoi, slăninuță, tăiței de casă, care sunt extraordinari, fasole untoasă și boia de ardei”.

Clientă: „Am luat dulceață de pepene galben, o delicatesă, am luat și un gem de caise, fasole grasă adevărată”.

Zacusca, preparatul vedetă al toamnei

Iar din târg sau de la piață, fructele și legumele ajung în bucătărie, pentru conservele din sezonul rece. În această gospodărie din Alba Iulia se pregătește deja zacuscă tradițională.

Bucătar: „Am folosit trei kilograme de ceapă, 13, aproape 14 kg de gogoșar, 20 de kg de vinete, bineînțeles adăugăm sare, piper, foi de dafin. Am călit ceapa în ulei, am dat gogoșarul prin mașină, urmează să adăugăm vinetele și să fiarbă la foc mic undeva la trei ore”.

Mii de borcane cu zacuscă se pregătesc și în această fabrică din Sebeș, pentru cei care nu vor să piardă ore în bucătărie.

Florin Bebeșelea, producător: „Zacusca noastră ajunge în toată țara, la magazinele de produse tradiționale”.

Reporter: „A crescut cererea?”

Florin Bebeșelea: „A crescut pe an ce trece, cu cel puțin 20%”.

Reporter: „Este mai scumpă materia primă anul acesta?”

Florin Bebeșelea: „Este mai scumpă, dar ne descurcăm”.

Dar zacusca se găsește și sub alte forme.

Urcan Florin, gelatier: „E făcută din făină de roșcove, din zacuscă, puțin zahăr, dextroză și puțină apă. Astea sunt ingredientele, e exact zacusca pe pâine”.

Cei care au gustat deja înghețata de zacuscă au rămas surprinși.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













