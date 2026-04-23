Satele de pe Valea Bârgăului din Bistrița-Năsăud au fost luminate aseară, în ajun de Sfântul Gheorghe, de focurile imense care se văd de la mare distanță.

Oamenii au aprins crengi uscate și cauciucuri uzate. Tradiția respectată cu sfințenie an de an spune că astfel sunt alungate spiritele rele și pământul se încălzește pentru un rod bogat.

Acești tineri s-au strâns pe un deal de la marginea localității Josenii Bârgăului și au respectat întocmai obiceiul. Desigur, nu a lipsit distracția.

Fată: „Facem un foc pentru a alunga spiritele rele. Facem focul, facem un grătar, ne distrăm împreună, ascultăm muzică.”

Fată: „Atmosfera e plăcută pentru că suntem alături de persoanele care ne plac.”

Fată: „Cu ocazia Sângeorzului am reușit în sfârșit să îi adun pe toți la un loc, să ne simțim bine împreună, să zâmbim, să râdem, să socializăm.”

Obiceiul antrenează și o întrecere între săteni, care se chinuie să aibă cel mai mare foc.

Bărbat: „Dădeam un pic de întrecere, erau mai multe focuri.”

Băiat: „Nu au nicio șansă.”

Tinerii au continuat petrecerea până târziu în noapte, în ciuda temperaturilor scăzute.

Joi, în bisericile din toată țara au loc slujbe de Sfântul Gheorghe, cel care simbolizează victoria binelui asupra răului și curajul neclintit.

Peste un milion de români îi poartă numele.