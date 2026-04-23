Machetele unor bănci în formă de talpă sau palmă ori canapele și cușete de studiu autentice au fost prezentate în holul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Cei prezenți au putut să își imagineze cum vor arăta acestea pe stradă.

Marian Barbu, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați: „Cred că ar fi interesant să avem în campusul nostru astfel de spații în care studenții să interacționeze mai mult.”

Machetele au fost realizate de absolvenți de master din Galați și Iași. Actualii studenți i-au ajutat să le imprime 3D și să le pregătească de expoziție.

Delia Mogda, studentă în anul al III-lea, Facultatea de Inginerie: „Am participat la imprimarea 3D, am șlefuit piesele, am chituit unele dintre ele ținând cont că le-am imprimat pe bucăți. O parte dintre ele le-am și vopsit, o parte au mers la vopsitorie.”

Cătălin Fetecău, organizator, Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați: „Este un experiment despre ingineria artei sau despre arta ingineriei. Sperăm ca aceste machete să înfrumusețeze orașul nostru sau alte orașe.”

Eduard Costandache, artist plastic: „Ca propuneri, ce vedeți aici a trecut partea asta a testului estetic. Aștept cu nerăbdare, interes, curiozitate să văd în ce măsură ar schimba fața orașului.”

Expoziția va fi prezentată în mai multe orașe din țară, iar primăriile vor fi invitate să pună în practică ideile tinerilor ingineri și artiști.