Festivalul Unforgettable s-a încheiat. Mii de oameni s-au bucurat de vocea lui José Carreras și de show-ul lui Loreen

14-09-2025 | 08:03
Festivalul Unforgettable

Festivalul Unforgettable, organizat în centrul Capitalei, s-a încheiat cu o seară plină de emoție.

Iulia Fătu

Publicul s-a bucurat de vocea inconfundabilă a lui José Carreras, care a ridicat pe toată lumea în picioare cu interpretările sale. Iar Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, a adus la București un show plin de energie.

La 78 de ani, marele tenor spaniol José Carreras a adus la București un spectacol plin de emoție.

Mii de spectatori s-au bucurat de vocea celui care a cucerit scena internațională alături de Plácido Domingo și Luciano Pavarotti. Alături de el, pe scenă s-a aflat și o soprană, care a cucerit imediat inimile celor prezenți. Seara s-a încheiat cu un show vibrant, într-o notă diferită. Loreen, artista care a câștigat de două ori concursul Eurovision, a făcut spectacol în Piața Constituției. Unii oameni chiar au dansat.

Copil: „Mie îmi place aici. Am dansat mult.”

NOD
Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România

După concerte, oamenii au luat la pas și zona de food-court. Specialitățile tradiționale și cele moderne i-au atras. La mare căutare au fost și langoșii sau kurtosul.

Iuliana Zamfir, comerciant: „Noi facem kurtos cu ingrediente naturale. Toppingurile sunt cele clasice. Lumea este mulțumită.”

Festivalul Unforgettable a fost la cea de-a doua ediție.

