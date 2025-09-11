Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România

PARTENERIAT - Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România – are loc în perioada 25–28 septembrie 2025 la Brașov.

Iașul are FILIT. Clujul are TIFF. Sibiul are FITS. Bucureștiul are Bookfest și Gaudeamus. Din septembrie, Brașovul are NOD – un proiect curajos, care-și propune să conecteze toate aceste lumi creative în cadrul Festivalului Internațional al Drepturilor de Autor.

NOD este punctul de întâlnire dinamic al profesioniștilor din domeniul literar și al artiștilor din domenii influențate de literatură – fie că este vorba de muzică, teatru sau film – cu publicul consumator de cultură.

De ce era nevoie de NOD?

NOD iese din tiparul festivalului tradițional și îndrăznește să creeze punți acolo unde alții trasează granițe, încurajând astfel schimbul de idei, co-creația și apariția unor noi forme de expresie. NOD este locul unde imaginația întâlnește acțiunea și unde viitorul culturii prinde contur.

La NOD, direcțiile creative nu doar coexistă, ci comunică între ele. Fiecare zonă artistică – fie că vorbim despre literatură, film, teatru sau industrii creative – are spațiul ei dedicat, cu dezbateri și ateliere care își propun să intersecteze tematicile și să ofere un teren comun unde ideile circulă liber între domenii, iar colaborările apar firesc.

Totodată, prin discuții cu editori, agenți literari și manageri culturali români și internaționali despre drepturi de autor, cariere în industria editorială, despre cum câștigi bani din scris, corectitudine politică sau plagiat & AI, NOD vrea să profesionalizeze ecosistemul creativ, nu doar să-l celebreze.

Cu spoken word-uri, speed-dating-uri creative, întâlniri între liceeni/studenți și autori, NOD ridică publicul de pe scaun și îl aduce pe scenă, în dialog direct cu creatorii.

NOD e făcut să dureze

NOD nu-și propune să fie doar un boost de cultură într-o cură de patru zile, ci un proiect sustenabil, cu efecte pozitive pe termen lung:

promovează practici prietenoase cu mediul;

implică și susține comunitatea locală;

creează contexte care sprijină echilibrul emoțional și sănătatea mintală.

Cine vine la NOD?

Celebri scriitori români și internaționali, precum Linda Boström Knausgård, Mathias Énard, Edward Ashton, Andrei Kurkov, Mihail Șișkin, Simona Antonescu, Cătălin Ceaușoglu, Cristina Chira, Dan Coman, George Cornilă, Bogdan Coșa, Mina Decu, Andrei Dósa, Raluca Feher, Cristian Fulaș, Simona Goșu, Ciprian Măceșaru, Maria Orban, Cosmin Perța, Mirela Retegan, Horea Sibișteanu, Simona Sigartău, Bogdan-Alexandru Stănescu, Denisa Ștefan, Mihail Vakulovski, Elise Wilk. Regizori, dramaturgi și muzicieni, precum Cristian Mungiu, Gianina Cărbunariu și Dan Byron.

Cine organizează NOD?

Reading is Cool

Reading is Cool e o comunitate de cititori care transformă lectura într-o experiență socială și creativă. Cu provocări, recenzii, interviuri și un podcast incitant, Reading is Cool aduce cartea în centrul conversației contemporane. Este locul unde cititorii se întâlnesc, schimbă idei și descoperă noi perspective, demonstrând că lectura e esențială pentru o viață cu sens.

Matca Literară

Matca este o revistă culturală care oferă spațiu de expunere atât vocilor consacrate, cât și celor emergente din spațiul cultural românesc. Matca promovează dialogul intelectual și creativitatea, fiind un catalizator pentru inițiative culturale inovatoare – un imprint, un cenaclu de poezie, un curs de scrie creativă, o serie de podcasturi, primul eveniment Book to Screen din România (în parteneriat cu PRO TV și VOYO) și numeroase alte evenimente profesionale, culturale și sociale.

Mai multe informații despre NOD aici: https://nodfestival.ro/

