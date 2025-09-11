Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România

Cultura
11-09-2025 | 10:43
NOD

PARTENERIAT - Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România – are loc în perioada 25–28 septembrie 2025 la Brașov.

autor
Stirileprotv

Iașul are FILIT. Clujul are TIFF. Sibiul are FITS. Bucureștiul are Bookfest și Gaudeamus. Din septembrie, Brașovul are NOD – un proiect curajos, care-și propune să conecteze toate aceste lumi creative în cadrul Festivalului Internațional al Drepturilor de Autor.

NOD este punctul de întâlnire dinamic al profesioniștilor din domeniul literar și al artiștilor din domenii influențate de literatură – fie că este vorba de muzică, teatru sau film – cu publicul consumator de cultură.

NOD

De ce era nevoie de NOD?

NOD iese din tiparul festivalului tradițional și îndrăznește să creeze punți acolo unde alții trasează granițe, încurajând astfel schimbul de idei, co-creația și apariția unor noi forme de expresie. NOD este locul unde imaginația întâlnește acțiunea și unde viitorul culturii prinde contur.

Citește și
master unatc
Două zile în plus de înscrieri la masteratele UNATC, inclusiv Stand-up Comedy și Conținut și producție TV

La NOD, direcțiile creative nu doar coexistă, ci comunică între ele. Fiecare zonă artistică – fie că vorbim despre literatură, film, teatru sau industrii creative – are spațiul ei dedicat, cu dezbateri și ateliere care își propun să intersecteze tematicile și să ofere un teren comun unde ideile circulă liber între domenii, iar colaborările apar firesc.

Totodată, prin discuții cu editori, agenți literari și manageri culturali români și internaționali despre drepturi de autor, cariere în industria editorială, despre cum câștigi bani din scris, corectitudine politică sau plagiat & AI, NOD vrea să profesionalizeze ecosistemul creativ, nu doar să-l celebreze.

Cu spoken word-uri, speed-dating-uri creative, întâlniri între liceeni/studenți și autori, NOD ridică publicul de pe scaun și îl aduce pe scenă, în dialog direct cu creatorii.

NOD

NOD e făcut să dureze

NOD nu-și propune să fie doar un boost de cultură într-o cură de patru zile, ci un proiect sustenabil, cu efecte pozitive pe termen lung:

  • promovează practici prietenoase cu mediul;
  • implică și susține comunitatea locală;
  • creează contexte care sprijină echilibrul emoțional și sănătatea mintală.

Cine vine la NOD?

Celebri scriitori români și internaționali, precum Linda Boström Knausgård, Mathias Énard, Edward Ashton, Andrei Kurkov, Mihail Șișkin, Simona Antonescu, Cătălin Ceaușoglu, Cristina Chira, Dan Coman, George Cornilă, Bogdan Coșa, Mina Decu, Andrei Dósa, Raluca Feher, Cristian Fulaș, Simona Goșu, Ciprian Măceșaru, Maria Orban, Cosmin Perța, Mirela Retegan, Horea Sibișteanu, Simona Sigartău, Bogdan-Alexandru Stănescu, Denisa Ștefan, Mihail Vakulovski, Elise Wilk. Regizori, dramaturgi și muzicieni, precum Cristian Mungiu, Gianina Cărbunariu și Dan Byron.

NOD

Cine organizează NOD?

Reading is Cool

Reading is Cool e o comunitate de cititori care transformă lectura într-o experiență socială și creativă. Cu provocări, recenzii, interviuri și un podcast incitant, Reading is Cool aduce cartea în centrul conversației contemporane. Este locul unde cititorii se întâlnesc, schimbă idei și descoperă noi perspective, demonstrând că lectura e esențială pentru o viață cu sens.

Matca Literară

Matca este o revistă culturală care oferă spațiu de expunere atât vocilor consacrate, cât și celor emergente din spațiul cultural românesc. Matca promovează dialogul intelectual și creativitatea, fiind un catalizator pentru inițiative culturale inovatoare – un imprint, un cenaclu de poezie, un curs de scrie creativă, o serie de podcasturi, primul eveniment Book to Screen din România (în parteneriat cu PRO TV și VOYO) și numeroase alte evenimente profesionale, culturale și sociale.

Mai multe informații despre NOD aici: https://nodfestival.ro/

Sursa:

Etichete: festival, brasov,

Dată publicare: 11-09-2025 10:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Două zile în plus de înscrieri la masteratele UNATC, inclusiv Stand-up Comedy și Conținut și producție TV
Cultura
Două zile în plus de înscrieri la masteratele UNATC, inclusiv Stand-up Comedy și Conținut și producție TV

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București prelungește perioada de înscrieri la programele de masterat până pe 11 septembrie.

Animest.20 îi aduce la București pe frații Quay, vizionarii care au reinventat stop-motion-ul în animație
Cultura
Animest.20 îi aduce la București pe frații Quay, vizionarii care au reinventat stop-motion-ul în animație

PARTENERIAT - Iubitorii de animație sunt invitați să pătrundă, în cadrul ediției aniversare Animest.20, în arta întunecată și hipnotizantă a fraților Quay, vizionarii care au redefinit animația stop-motion.

Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta
Cultura
Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta

PARTENERIAT - Bucureștiul se pregătește de un weekend plin de muzică, dans și culoare. Între 5 și 7 septembrie, Grădina Uranus și Strada Uranus are loc Balkanik Festival – Home of World Music, ajuns la a XII-a ediție.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28