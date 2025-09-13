Concert memorabil Andrea Bocelli la Unforgettable Festival 2025, în centrul Capitalei. Spectatori veniți de pretutindeni

Au fost momente de neuitat în centrul Capitalei, unde mii de oameni au ascultat, live, muzica lui Andrea Bocelli.

Artistul îndrăgit a urcat pe scenă în a doua seară a festivalului „Unforgettable”. Iar mulți spectatori au venit și de la mii de kilometri distanță ca să-l vadă.

Inima Capitalei a vibrat, plină de emoție, sub ropotul a mii de aplauze. Vocea inconfundabilă a lui Andrea Bocelli i-a ghidat pe spectatorii veniți de pretutindeni într-o poveste de neuitat.

Mulți dintre spectatori au venit de departe, special pentru acest concert. Nici vremea capricioasă nu i-a oprit din a se bucura de atmosferă.

Fete: „Soarele la noi este în suflet. Noi suntem medici stomatologi și am venit direct din cabinet la concert. Am schimbat halatul de la cabinet și ne-am pregătit.”

Între concerte, forfota s-a mutat la tarabele cu mâncare. Trufele au fost ingredientul-vedetă... sau chiar surpriză, în unele preparate.

Mihail Robu, comerciant: „Balmoșul cu trufe potențează cel mai bine aroma trufelor, deși este un preparat simplu de la stână. Și burgerul cu trufe, și sarmalele cu trufe, chiar și simpli cartofi cu maioneză cu trufe, dovadă că oamenii sunt curioși sau chiar fani.”

Festivalul „Unforgettable” continuă și în această seară. Una dintre cele mai așteptate artiste este câștigătoarea Eurovision 2012, Loreen.

