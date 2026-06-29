În ultima seară de festival, oamenii s-au împărțit între muzica de club...
Corespondent PROTV: „Ca să se răcorească, nostalgicii de toate vârstele au încins o horă, ca la bairamurile de demult, în ciuda căldurii de afară.”
Între timp, unii și-au adus aminte de copilărie...
Femeie: „În sfârșit pot și eu să trăiesc toate lucrurile pe care ar fi trebuit să le trăiesc atunci.”
Fată: „Sunt profesionistă doar la jocurile astea, în rest nu, n-am permis. Îmi pare rău, doar în astea mă dau, am și băut.”
Și, pentru că vorbim de festivalul nostalgicilor, mereu este loc de amintiri.
Fată: „Mi-am adus aminte cum ne ascultau profesorii.”
Băiat: „Îmi căutam copiuța sub bancă. Ne-am cunoscut în Piața Iancului.”
Fată: „Mergeam la bairam.”
La final de festival, petrecăreții au promis că se vor întâlni și la anul în Pădurea Băneasa.