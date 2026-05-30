Suntem aici pe strada Mătăsari, unde deja se simte atmosfera de festival. Timp de 3 zile, această stradă se transformă într-un spațiu al muzicii și artei.

Sunt concerte pe trei scene, ateliere pentru copii și adulți, târguri de design și produse handmade, zone gastronomice și multe activități pentru întreaga familie.

După cum vedeți în spatele meu, oamenii se plimbă printre tarabe și își aleg ce vor. Diseară participanții vor putea urmări și un spectacol de street dance. Mai târziu vor începe și concertele, iar printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Damian Drăghici & Brothers și Macanache.

Festivalul continuă până pe 1 iunie, când organizatorii au pregătit și activități speciale pentru copii.