Tema din acest an a festivalului, este „Suflet”. Iar cortina va cădea pe 28 iunie la miezul nopții.

Trei artiști portughezi au adus muzica fado, cu un spectacol în care chitara și vocea s-au împletit într-o poezie despre dor și identitate.

Iar corul britanic Uplifted Voices și-a cucerit publicul cu gospel. Trei locuri din oraș vor găzdui concerte din acest gen muzical sub forma unei călătorii prin istoria și evoluția să în ultimul secol.

În weekend, spectacolele au acaparat străzile. Câțiva artiști spanioli au creionat o poveste despre relația dintre oameni și natură.

Britanic: „Suprarealist, fantastic, mulțimea e atrasă într-un fel de iad pe ritmuri rock! Acest decor arhitectonic din jur, de o frumusețe rară, se combină cu acest haos eliberat de artiștii spanioli!”

Ana Shi Yu, artistă: „Spectacolul nostru aduce în atenția publicului felul în care societatea actuală tinde mai mereu doar spre tehnologie. Ne îndepărtăm tot mai mult de natură.”

Niște artiști germani au impresionat cu o poveste despre inocență și copilărie.

Uwe Köhler, regizor: „Personajele vin pe pământ și descoperă lumea pentru prima dată.”

Voluntară pe post de actriță: „Imaginați-vă, sunteți creaturile care v-ați trezit după 4000 de ani, simțiți, vizualizați!”

La Sibiu va ajunge în următoarele zile și actrița franceză Fanny Ardant. Ea va juca în piesa „Cassandra", o monodramă bazată pe un text scris în 1983 de Christa Wolf.