Artiști francezi au „țesut” în stradă povestea „Călătoriile lui Gulliver”, din care au făcut parte inclusiv cei din public. Iar un dinozaur înalt de 7 metri a intrat în jocul copiilor.

După apusul soarelui, Piața Mare din Sibiu s-a transformat într-o scenă uriașă. O trupă franceză a adus în fața miilor de spectatori povestea lui Gulliver.

Marc Etieve, regizor: „Am pornit de la cartea lui Jonathan Swift, «Călătoriile lui Gulliver în Lilliput», abordând tema migrantului, pentru că Gulliver, în povestea originală, este un migrant. Rămânem în zona absurdului, a umorului, mereu într-o notă neconvențională, niciodată gravă, niciodată prea serioasă.”

Turistă: „De fiecare dată când suntem aici, e de top! Show-ul a fost grozav, atmosfera de vis. (Spectacolul, n.r.) e pentru copiii de toate vârstele.”

În timpul zilei, în mulțime și-a făcut apariția un dinozaur... „italian”, înalt de șapte metri.

Miriam Calautti și Pietro Rasoti, artiști italieni: „Ceva care să le permită oamenilor să trăiască momente magice. Atunci când mă aflu în interiorul dinozaurului, eu sunt un dinozaur, mă simt ca un dinozaur! Și, din acest motiv, văzând toți acești oameni în jurul meu, îmi vine tare mult să-i mănânc! – Dar nu ești chiar unul fioros... Ești un dinozaur bun, nu-i așa? – Da, da, sunt un dinozaur bun, așa este.”

Sâmbătă, actrița franceză Fanny Ardant și românca Ofelia Popii au primit câte o stea, pe Aleea Celebrităților.

Fanny Ardant: „Dintotdeauna am visat la Transilvania. Face parte din poveștile pe care le citeam când eram copil. Și iată-mă, deodată, în Transilvania, primind o stea pentru cinematografie și teatru. De fiecare dată când am venit în România, mi-am făcut meseria și mi-a făcut o deosebită plăcere să filmez alături de actorii români.”

Ofelia Popii: „Îngrozitor de emoționant. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat aici, la Sibiu.”

Duminică seară, cortina va cădea peste Sibiu.