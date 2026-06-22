Organizatorii și publicul se pregătesc pentru o săptămână la fel de animată, cu reprezentații de tot felul. Câțiva artiști spanioli au adus pe străzile din Sibiu o poveste despre relația dintre oameni și natură.

Britanic: „Suprarealist, fantastic, mulțimea e atrasă într-un fel de iad pe ritmuri rock! Acest decor arhitectonic din jur, de o frumusețe rară, se combină cu acest haos eliberat de artiștii spanioli!”

Tânără: "Sunt niște imagini foarte frumoase, recomand tuturor să vină! Superb!"

Ana Shi Yu, artistă: "Spectacolul nostru aduce în atenția publicului felul în care societatea actuală tinde mai mereu doar spre tehnologie. Ne îndepărtăm tot mai mult de natură, chiar și de albine, care au un rol atât de important în viața noastră.” Niște artiști germani au impresionat cu o poveste despre inocență și copilărie.

Uwe Köhler, regizor: „Personajele vin pe pământ și descoperă lumea pentru prima dată.” Tot în centrul orașului și-au făcut loc, cu eleganță, și câțiva cai albi.

American: „Suntem protejați de restul universului, nici nu mai contează de unde venim, ne bucurăm cu toții împreună de teatru.” Tema din acest an a festivalului este „Suflet”. Iar cortina va cădea pe 28 iunie, la miezul nopții.