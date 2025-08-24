Festivalul baloanelor cu aer cald de la Corbu a atras sute de spectatori. O tânără fost cerută în căsătorie

Stiri Diverse
24-08-2025 | 08:50
La Corbu, un festival dedicat baloanelor cu aer cald a transformat cerul într-un spectacol de poveste. Sute de oameni au vrut să privească marea de sus, așa că toate zborurile s-au rezervat din timp.

Yvette Mîrza

Iar o tânără din Constanța a fost cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime.

Cum vântul s-a mai liniștit pe litoral, baloanele cu aer cald au putut să se ridice și să facă spectacol pe cerul de la Corbu.

Șase baloane colorate cu aer cald s-au ridicat de la sol.

Adrian Gherman, pilot balon cu aer cald: „Cam 10 minute ar dura un zbor ancorat. O să vedem și marea, și țărmul. Când ești în balon, se schimbă vederea. Este foarte frumos.”

Aproape 600 de oameni din toată țara s-au bucurat de experiența unică.

Doamnă: „Am zis că trebuie să fac ceva la 46 de ani.”

Doamnă: „O panoramă foarte frumoasă. Am venit special pentru festivalul baloanelor.”

Printre participanți i-am găsit pe Emanuel și Teodora. Tânărul i-a pregătit o surpriză la înălțime.

Tânără: „Am fost cerută în căsătorie.A fost foarte frumos și cu multă emoție. Mai ales la înălțime.”

Tânăr: „Absolut, absolut. Am vrut să fac întotdeauna ceva peste așteptări.”

Oamenii au plătit 100 de lei pentru un zbor.

Irina Badiu, organizator: „Zborurile sunt fully booked pe toate zilele. Sunt în jur de 270 de programări pe fiecare zi.”

De la festival nu au lipsit momentele artistice și activitățile pentru copii.

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Sursa: Pro TV

litoral, festival, baloane,

Dată publicare: 24-08-2025 08:50

