Festivalul baloanelor cu aer cald de la Corbu a atras sute de spectatori. O tânără fost cerută în căsătorie
La Corbu, un festival dedicat baloanelor cu aer cald a transformat cerul într-un spectacol de poveste. Sute de oameni au vrut să privească marea de sus, așa că toate zborurile s-au rezervat din timp.
Iar o tânără din Constanța a fost cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime.
Cum vântul s-a mai liniștit pe litoral, baloanele cu aer cald au putut să se ridice și să facă spectacol pe cerul de la Corbu.
Șase baloane colorate cu aer cald s-au ridicat de la sol.
Adrian Gherman, pilot balon cu aer cald: „Cam 10 minute ar dura un zbor ancorat. O să vedem și marea, și țărmul. Când ești în balon, se schimbă vederea. Este foarte frumos.”
Aproape 600 de oameni din toată țara s-au bucurat de experiența unică.
Doamnă: „Am zis că trebuie să fac ceva la 46 de ani.”
Doamnă: „O panoramă foarte frumoasă. Am venit special pentru festivalul baloanelor.”
Printre participanți i-am găsit pe Emanuel și Teodora. Tânărul i-a pregătit o surpriză la înălțime.
Tânără: „Am fost cerută în căsătorie.A fost foarte frumos și cu multă emoție. Mai ales la înălțime.”
Tânăr: „Absolut, absolut. Am vrut să fac întotdeauna ceva peste așteptări.”
Oamenii au plătit 100 de lei pentru un zbor.
Irina Badiu, organizator: „Zborurile sunt fully booked pe toate zilele. Sunt în jur de 270 de programări pe fiecare zi.”
De la festival nu au lipsit momentele artistice și activitățile pentru copii.